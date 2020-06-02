Новая «четвёрка» BMW представлена официально: гигантские ноздри и российские цены

По сравнению с «четвёркой» предыдущего поколения, новинка длиннее на 128 миллиметров (4768 мм), на 27 мм шире (1852 мм) и на 6 мм выше (1383 мм), а размер колёсной базы увеличился на 41 мм (2851 мм). Коэффициент лобового сопротивления уменьшился с 0,29 до 0,25. Для сравнения: у седана 3 серии этот показатель составляет 0,23. Диаметр колёсных дисков — 18 или 19 дюймов.

По сравнению с «трёшкой» BMW, 4 серия имеет более жёсткий кузов с дополнительными усилителями под капотом, на днище и в точках крепления элементов подвески. Центр масс купе ниже на 21 мм, чем у седана, а два варианта подвески (стандартная и M Sport) получили изменённые настройки амортизаторов.

В Европе бензиновая топ-версия M440i и все дизельные модификации обзавелись 11-сильным стартер-генератором, питающимся от 48-вольтовой сети и помогающим при разгоне. На российском рынке купе этой гибридной надбавки лишено — у нас появятся по два бензиновых и дизельных исполнения.

В России базовой является заднеприводная модификация 420i с бензиновой «турбочетвёркой» мощностью 184 л.с. (300 Н·м) и разгоном до 100 км/ч за 7,5 секунды. Дизель 2.0 на 190 л.с. (400 Н·м) идёт с задним (420d, 7,2 секунды до «сотни») или с полным приводом (420d xDrive, 7,5 секунды). Полноприводный вариант BMW M440i xDrive оборудован бензиновой трёхлитровой «турбошестёркой» отдачей 387 л.с. (500 Н·м) — для ускорения до 100 км/ч ему требуется всего 4,5 секунды.