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Новая «четвёрка» BMW представлена официально: гигантские ноздри и российские цены

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Николай Андреев

Компания BMW официально представила купе 4 серии нового поколения. Двухдверка построена на базе «трёшки» и имеет аналогичный интерьер, но в этот раз купе получило радикально новую внешность с гигантскими «ноздрями» радиаторной решётки и площадкой для номерного знака внутри них.

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  • По сравнению с «четвёркой» предыдущего поколения, новинка длиннее на 128 миллиметров (4768 мм), на 27 мм шире (1852 мм) и на 6 мм выше (1383 мм), а размер колёсной базы увеличился на 41 мм (2851 мм). Коэффициент лобового сопротивления уменьшился с 0,29 до 0,25. Для сравнения: у седана 3 серии этот показатель составляет 0,23. Диаметр колёсных дисков — 18 или 19 дюймов.

  • По сравнению с «трёшкой» BMW, 4 серия имеет более жёсткий кузов с дополнительными усилителями под капотом, на днище и в точках крепления элементов подвески. Центр масс купе ниже на 21 мм, чем у седана, а два варианта подвески (стандартная и M Sport) получили изменённые настройки амортизаторов.

  • В Европе бензиновая топ-версия M440i и все дизельные модификации обзавелись 11-сильным стартер-генератором, питающимся от 48-вольтовой сети и помогающим при разгоне. На российском рынке купе этой гибридной надбавки лишено — у нас появятся по два бензиновых и дизельных исполнения.

  • В России базовой является заднеприводная модификация 420i с бензиновой «турбочетвёркой» мощностью 184 л.с. (300 Н·м) и разгоном до 100 км/ч за 7,5 секунды. Дизель 2.0 на 190 л.с. (400 Н·м) идёт с задним (420d, 7,2 секунды до «сотни») или с полным приводом (420d xDrive, 7,5 секунды). Полноприводный вариант BMW M440i xDrive оборудован бензиновой трёхлитровой «турбошестёркой» отдачей 387 л.с. (500 Н·м) — для ускорения до 100 км/ч ему требуется всего 4,5 секунды.

  • Все двигатели сочетаются с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Впервые для моделей BMW на «четвёрке» она оснащена новой функцией Sprint, которая меняет характеристики двигателя и уменьшает время переключения передач для улучшения динамики при обгонах.

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  • Базовое купе BMW 4 серии имеет светодиодную оптику, аэро­динами­ческий M-обвес, комбиниро­ванную отделку салона кожзамом и алькантарой, трёхтонный климат-контроль и мультимедийку с 8,8-дюймовым экраном и шестью динамиками.

  • Среди опций есть лазерные фары, адаптивные аморти­заторы, активный круиз-контроль с ассистентом движения в пробках, 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, аудио­система Harman/Kardon, продвинутая мультимедийка с 10,25-дюймовым монитором и регистра­тор Drive Recorder, который снимает 40-секунд­ные видео с камер кругового обзора.

Продажи новой BMW 4 серии в России стартуют 24 октября. Модификация 420i стоит минимум 3 130 000 рублей, 420d — 3 150 000 рублей, 420d xDrive — 3 290 000 рублей, M440i xDrive — 4 550 000 рублей. По сравнению с седаном 3 серии, доплата за двухдверный кузов и необычную внешность составит от 290 000 до 390 000 рублей.

Сможете привыкнуть к внешности новой «четвёрки» BMW?

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