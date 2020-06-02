Новая «четвёрка» BMW представлена официально: гигантские ноздри и российские цены
Николай Андреев
Компания BMW официально представила купе 4 серии нового поколения. Двухдверка построена на базе «трёшки» и имеет аналогичный интерьер, но в этот раз купе получило радикально новую внешность с гигантскими «ноздрями» радиаторной решётки и площадкой для номерного знака внутри них.
По сравнению с «четвёркой» предыдущего поколения, новинка длиннее на 128 миллиметров (4768 мм), на 27 мм шире (1852 мм) и на 6 мм выше (1383 мм), а размер колёсной базы увеличился на 41 мм (2851 мм). Коэффициент лобового сопротивления уменьшился с 0,29 до 0,25. Для сравнения: у седана 3 серии этот показатель составляет 0,23. Диаметр колёсных дисков — 18 или 19 дюймов.
По сравнению с «трёшкой» BMW, 4 серия имеет более жёсткий кузов с дополнительными усилителями под капотом, на днище и в точках крепления элементов подвески. Центр масс купе ниже на 21 мм, чем у седана, а два варианта подвески (стандартная и M Sport) получили изменённые настройки амортизаторов.
В Европе бензиновая топ-версия M440i и все дизельные модификации обзавелись 11-сильным стартер-генератором, питающимся от 48-вольтовой сети и помогающим при разгоне. На российском рынке купе этой гибридной надбавки лишено — у нас появятся по два бензиновых и дизельных исполнения.
В России базовой является заднеприводная модификация 420i с бензиновой «турбочетвёркой» мощностью 184 л.с. (300 Н·м) и разгоном до
100 км/чза 7,5 секунды. Дизель 2.0 на 190 л.с. (400 Н·м) идёт с задним (420d, 7,2 секунды до «сотни») или с полным приводом (420d xDrive, 7,5 секунды). Полноприводный вариант BMW M440i xDrive оборудован бензиновой трёхлитровой «турбошестёркой» отдачей 387 л.с. (500 Н·м) — для ускорения до 100 км/чему требуется всего 4,5 секунды.
Все двигатели сочетаются с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Впервые для моделей BMW на «четвёрке» она оснащена новой функцией Sprint, которая меняет характеристики двигателя и уменьшает время переключения передач для улучшения динамики при обгонах.
Базовое купе BMW 4 серии имеет светодиодную оптику, аэродинамический
M-обвес,комбинированную отделку салона кожзамом и алькантарой, трёхтонный климат-контроль и мультимедийку с 8,8-дюймовым экраном и шестью динамиками.
Среди опций есть лазерные фары, адаптивные амортизаторы, активный круиз-контроль с ассистентом движения в пробках, 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, аудиосистема Harman/Kardon, продвинутая мультимедийка с 10,25-дюймовым монитором и регистратор Drive Recorder, который снимает 40-секундные видео с камер кругового обзора.
Продажи новой BMW 4 серии в России стартуют 24 октября. Модификация 420i стоит минимум 3 130 000 рублей, 420d — 3 150 000 рублей, 420d xDrive — 3 290 000 рублей, M440i xDrive —