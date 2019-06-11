Универсал BMW 3 серии рассекретили до премьеры

BMW 3 серии нового поколения представили осенью 2018 года, но до сих пор в линейке присутствовал только седан. Однако теперь в сеть слили официальные фотографии универсала серии G21, а значит, премьера версии Touring не за горами. Изображения опубликовали на сайте Germancarforum.