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Универсал BMW 3 серии рассекретили до премьеры

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Николай Андреев

BMW 3 серии нового поколения представили осенью 2018 года, но до сих пор в линейке присутствовал только седан. Однако теперь в сеть слили официальные фотографии универсала серии G21, а значит, премьера версии Touring не за горами. Изображения опубликовали на сайте Germancarforum.

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  • Главная новость по дизайну: подоконная линия теперь поднимается к задней части, в то время как у предшественника она оставалась горизонтальной по всей длине. Как и раньше, на пятой двери установлен небольшой спойлер. В остальном универсал полностью повторяет седан 3 серии G20.

  • Ожидается, что новинка получит все модификации, которые сейчас доступны четырёхдверке – бензиновые, дизельные и одну гибридную. Дата премьеры универсала BMW 3 серии пока неизвестна.

Какая «трёшка» BMW вам больше по душе?

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