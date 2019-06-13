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Универсал BMW 3 серии: больше, легче, немного практичнее

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Николай Андреев

Компания BMW представила универсал 3 серии нового поколения. Версия Touring с заводским индексом G21 поступит в продажу в Европе 28 сентября.

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  • Благодаря модульной архитектуре CLAR BMW 3 серии Touring сбросил 10 килограммов по сравнению с предшественником. При этом модель стала на 76 миллиметров длиннее (4709 мм), на 16 мм шире (1827 мм) и на 8 мм выше (1470 мм). Колёсная база выросла на 41 мм (2851 мм).

  • Объём багажника увеличился с 495 до 500 литров (1510 литров при сложенных задних сиденьях вместо прежних 1500 литров). Отсек стал на 112 мм шире, погрузочная высота снизилась до 616 мм, а ступенька между порогом и полом уменьшилась с 35 до 8 мм. Спинки второго ряда кресел раскладываются в пропорции 40:20:40, а стекло открывается отдельно от двери багажника.

  • В остальном отличий от седана 3 серии (G20) нет. Универсал на старте продаж будет доступен с дизельными модификациями 318d (150 л.с.), 320d/320d xDrive (190 л.с.) и 330d xDrive (265 л.с.), а также бензиновыми 320i (184 л.с.), 330i/330i xDrive (184 л.с.) и M340i xDrive (374 л.с.). Шестиступенчатая «механика» доступна только для двух младших дизелей, а остальным модификациям полагается лишь восьми­ступенчатый «автомат».

  • Летом 2020 года у универсала 3 серии впервые появится гибридная версия с возможностью зарядки батарей от внешних источников. Силовая установка BMW 330e Touring состоит из 184-сильной бензиновой «турбочетвёрки» 2.0 и 68-сильного электромотора, интегрированного в восьмиступенчатый «автомат». На электротяге пятидверка сможет проехать до 63 километров.

  • Появится ли универсал нового поколения в России, пока неизвестно. Сначала Touring представят в Европе, Японии, Южной Корее, Гонконге, Тайване, Австралии и Новой Зеландии.

Хотели бы, чтобы универсал BMW 3 серии продавался в России?

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