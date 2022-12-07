Изначально автор объявления, кстати, хотел продать автомобиль гораздо дороже, однако почти сразу ушёл в ценовое пике: стоимость седана снижалась по два раза в неделю, за исключением однократного повышения на символические 30 тысяч. Но за полтора месяца автомобиль так и не нашёл нового хозяина. В итоге продавец отчаялся и снял своё объявление, пока мы готовили этот материал. И теперь «трёшку» можно найти на площадке, занимающейся продажей подержанных машин.

Не знаем, поможет ли это обрести ей следующего владельца, но на Авто.ру совершенно точно можно подыскать альтернативные «трёшки» в этом кузове, с таким же мотором и сопоставимым возрастом. В том числе и в Санкт-Петербурге и окрестностях.

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