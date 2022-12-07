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Дешевеющая BMW 3 серии, с «тоталом» в истории: о чём не рассказывает продавец
Разбор

Команда Авто.ру

Многие герои рубрики «Не бит, не крашен», на первый взгляд, не вызывают подозрений и потому могут избежать детальной проверки потенциальным покупателем. Но попадаются и экземпляры, отчёт по которым хочется приобрести сразу, как заглянешь в объявление. Герой нового выпуска — из этой категории.

Дизельных «трёшек» BMW (G20) в версии 320d немало на российских дорогах и, соответственно, на вторичном рынке. Большинство из них — со всеми ведущими колёсами, а не с задним приводом, как наша машина из Санкт-Петербурга. Но в данном случае это неважно. Ведь первое, что настораживает в объявлении, — плашка «Сниженная цена». Седан и правда находится ближе к низу рынка, что частично можно объяснить показаниями одометра: продавец заявляет немаленький для 3-летнего автомобиля пробег 88 000 км. Но только ли в этом причина демпинга?

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Однако фотографии в объявлении не вызывают подозрений. На снимках интерьера можно заметить трещины на лобовом стекле и отполированную руками оплётку руля, но это не кажется чем-то пугающим, особенно с учётом пробега. А снаружи седан выглядит очень достойно. И стильно!

Комментарий продавца

Салонам не беспокоить, буду хамить. Возможна продажа через салон в кредит. Так же возможен трейд ин. (я не салон)
Продаю в связи с переездом в др страну. Срочно. Разумный торг
Спорт пакет: М тормоза, диски R19

В комментарии продавец вроде даёт исчерпывающее объяснение низкой цене. А в связи с тем, что он готовится к переезду в другую страну и торопится с продажей, даже готов немного поторговаться. При этом владелец категорически не хочет разговаривать с автосалонами, хотя готов рассмотреть продажу через салон в кредит! И даже устроить сделку по трейд-ину. О состоянии машины при этом в объявлении ни слова. Ощущение того, что что-то не так, только усиливается, правда?

Список владельцев — вот что повышает обеспокоенность ещё сильнее! «Трёшка» — распространённая в каршеринге модель, а эта четырёхдверка почти 3,5 года принадлежала юридическому лицу. Перерыв в регистрации тоже смущает, но ещё интереснее то, что на нынешнего хозяина машина оформлена с 19 сентября 2022 года, а объявление опубликовано 17 октября. То есть он выставил автомобиль на продажу спустя всего месяц после переоформления. И уже примерно полтора месяца не может его продать. Тем интереснее будет изучить историю машины с помощью Отчётов Авто.ру!

А поизучать тут есть что. Опасения на тему работы в каршеринге можно отбросить: соответствующий пункт отчёта отмечен зелёным цветом. Однако хватает других нюансов: ДТП, расчёт стоимости ремонта и записи о продаже через аукцион битых автомобилей! Давайте просмотрим всю информацию по порядку.

Авария в истории «трёшки» была всего одна, но какая! Судя по схеме, после «наезда на препятствие» в июле 2021 года у машины пострадал буквально весь кузов, включая крышу. Единственный расчёт стоимости ремонта совпадает с этим ДТП и по срокам (его произвели менее чем через полтора месяца), и по масштабам: страховщики насчитали аж 1,8–1,9 миллиона рублей, из которых 1,6–1,7 миллиона — это запчасти.

В десятках строк расчёта фигурируют и «мелочи» вроде фар, и внутренние элементы конструкции, включая силовые, и даже установка на стапель. Неудивительно, что при таком объёме необходимых работ ремонт автомобиля признали нецелесообразным. И сразу же после расчёта выставили на аукцион битых машин.

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И вот как седан выглядел после единственного, но «тотального» ДТП. Жаль, что фотография всего одна, но и по ней можно понять, что авария была очень жёсткой. Если передняя часть выглядела более-менее ремонтопригодной, то корму буквально впечатало в салон. Поскольку в списке повреждений фигурирует крыша, предположим, что и ей досталось именно от сокрушительного удара сзади.

По хронологии Авто.ру, примерно через полгода после аукциона «трёшка» ещё находилась в процессе активного восстановления — в отчёте имеется запись о визите на сервис в апреле 2022 года для окраски ряда элементов кузова. В этот момент BMW, к слову, всё ещё был во владении юридического лица. В середине лета машину сняли с регистрации, ну а её дальнейшая судьба нам уже известна. 

Изначально автор объявления, кстати, хотел продать автомобиль гораздо дороже, однако почти сразу ушёл в ценовое пике: стоимость седана снижалась по два раза в неделю, за исключением однократного повышения на символические 30 тысяч. Но за полтора месяца автомобиль так и не нашёл нового хозяина. В итоге продавец отчаялся и снял своё объявление, пока мы готовили этот материал. И теперь «трёшку» можно найти на площадке, занимающейся продажей подержанных машин.

Не знаем, поможет ли это обрести ей следующего владельца, но на Авто.ру совершенно точно можно подыскать альтернативные «трёшки» в этом кузове, с таким же мотором и сопоставимым возрастом. В том числе и в Санкт-Петербурге и окрестностях.

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