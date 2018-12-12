Технолингвистика: тест-драйв BMW 3 серии

Даже если ваш английский не дотягивает до уровня «лет ми спик фром май харт», а немецкий ограничивается словами Rammstein и Paulaner, вы все равно можете считать себя настоящим полиглотом. Потому что каждый из нас отлично владеет множеством языков: тела, образов, жестов – эмодзи, в конце концов!

Точно так же с нами общаются и автомобили – на языке дизайна, эргономики, динамики, управляемости и так далее: у всех своя фонетика, семантика и морфология, из которых собирается та самая идентичность бренда. Разумеется, все это меняется со временем, как и положено любому живому языку. Когда-то за счет собственных неологизмов, а когда-то и благодаря удачным заимствованиям. Главное – всё должно происходить логично и естественно: лингвистика не любит революций.