Шесть минут и куча разбитых BMW 3-й серии

Автор этого ролика либо очень любит «трёшки» BMW в кузове е36 (и одну «копейку» e82), либо их ненавидит. Почему? Потому что только ему пришло в голову сделать подборку аварий, вылетов и переворотов с участием BMW из нескольких раллийных гонок в Финляндии. Почти шесть минут мятого баварского железа и крайне энергичных болельщиков, которые спешат к ещё кувыркающимся БМВ с буксировочными тросами наготове.