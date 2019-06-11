8 проблем подержанных BMW 3 серии поколения Е90

1. Фары

Оптика первых «трёшек» Е90 стала для владельцев неприятным сюрпризом: внутренности фар часто просто плавились, а стёкла — трескались. Даже с «холодными» ксеноновыми лампами.

Что делать

Кардинальное решение — переход на рестайлинговые фары (заодно с окружающими их кузовными элементами), у которых этой проблемы уже нет. И уж точно не стоит вставлять в фары дешёвые или более мощные лампы.