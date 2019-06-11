8 проблем подержанных BMW 3 серии поколения Е90
Валерий Арутин
BMW серии Е90–E93 — одна из самых популярных моделей марки. С 2005 по 2012 год было выпущено более трёх миллионов машин! Жаль, но назвать её и самой надёжной не получится: по сравнению с предшествующей Е46 проблем стало больше, и прежде всего с двигателями. Вот самые частые из них.
1. Фары
Оптика первых «трёшек» Е90 стала для владельцев неприятным сюрпризом: внутренности фар часто просто плавились, а стёкла — трескались. Даже с «холодными» ксеноновыми лампами.
Что делать
Кардинальное решение — переход на рестайлинговые фары (заодно с окружающими их кузовными элементами), у которых этой проблемы уже нет. И уж точно не стоит вставлять в фары дешёвые или более мощные лампы.
2. Руль
Салон BMW E90 поначалу кажется простым и «кондовым», однако качество его отделки очень высокое, даже несмотря на то, что кожа в большинстве автомобилей искусственная. Единственный слабый элемент — руль, у которого после 100 тыс. км затирается и кожа на ободе, и кнопки на спицах.
Что делать
Потёртый руль можно перетянуть. Кто-то предпочитает вариант попроще — покраску кожи, но это мера обычно временная. С кнопками, к сожалению, так не получится — их придётся менять.
3. Атмосферные «шестёрки»
На машины серии Е90 стали устанавливать бензиновые моторы нового поколения — с биметаллическими (алюминий + магний) блоками цилиндров. Увы, многие из них даже при пробеге менее 100 тыс. км огорчают владельцев большим расходом масла. Особенно отличилась версия BMW 325i, а более мощный трёхлитровый мотор не настолько прожорлив по этой части.
Что делать
Причиной повышенного масляного аппетита обычно становятся быстро дубеющие сальники клапанов (колпачки), а их в моторе 24 штуки. Они не любят высоких температур, поэтому нужно внимательно следить за состоянием системы охлаждения. У 325-й оказались неудачными и поршневые кольца. Позже их модернизировали, и проблема стала не столь острой.
4. Турбомотор
Жизненный цикл модели пришёлся на время, когда турбомоторы стали активно вытеснять атмосферные. Появился такой и на самой мощной версии Е90 — BMW 335i. До рестайлинга на неё устанавливался агрегат серии N54 с двумя турбонагнетателями и непосредственным впрыском. После — серии N55, у которого турбина была уже одна (двухпоточная), но мотору вернули бездроссельную систему Valve-Tronic. Впрочем, проблемы у двигателей схожие — ненадёжные форсунки и ТНВД.
Что делать
Прежде всего — тщательно выбирать заправку. Нежные узлы топливной системы не любят плохого бензина. Форсунки стоит проверить при первых же симптомах их неисправности — неустойчивом холостом ходе, затруднённом запуске, детонации. Возможно, поможет чистка. Но если проблему запустить, форсунка может не закрыться и залить цилиндр топливом, что при следующем запуске двигателя приведёт к гидроудару!
5. Дизельные двигатели
На фоне проблем с бензиновыми агрегатами дизели считаются более надёжным вариантом для BMW E90, хотя характерные неисправности есть и у них. Прежде всего — демпфер крутильных колебаний, сдающийся к 100 тыс. км, и износ вихревых заслонок во впускном коллекторе.
Что делать
Разрушающийся демпфер выдаёт себя шумом и запахом жжёной резины. Лучше менять его сразу — при полном разрушении придётся ехать в сервис на эвакуаторе. Ещё важнее вовремя разобраться с заслонками. Если одна из них обломится, осколки попадут в цилиндр и мотору потребуется капитальный ремонт. Новый коллектор стоит недёшево, чаще заслонки просто демонтируют, устанавливая на их место заглушки.
6. Привод ГРМ
После рестайлинга дизели M47 и М57 заменили на совершенно новые агрегаты серии N — с алюминиевыми блоками вместо чугунных. И если у шестицилиндрового N57 (330d) проблемы остались теми же, то двухлитровый N47 (316d, 318d, 320d) получил иной впускной коллектор, в котором не обламываются заслонки. Зато у него другая неприятность — быстро вытягивающиеся цепи ГРМ.
Что делать
Цепи приходится менять при появлении характерного рокота в районе моторного щита. Привод ГРМ сделан сзади двигателя, так что работа дорогая и неудобная: нужно снимать КПП. Но ездить с вытянувшейся цепью не стоит, она может перепрыгнуть на зуб и клапаны встретятся с поршнями.
За прошедшие годы привод ГРМ не раз модернизировали — при замене стоит установить самую свежую версию цепей и натяжителей.
7. Подвеска
Подвеска BMW E90 по сравнению с предшественником серии Е46 стала надёжнее, но слабые места есть и у неё. Спереди не любят ям нежные алюминиевые рычаги и стойки стабилизатора, сзади — сайлентблоки, особенно так называемый «плавающий».
Что делать
Увы, большинство сайлентблоков и шаровых опор в подвесках меняются в сборе с рычагами. Но откладывать до лучших времён ремонт не стоит, иначе как минимум придётся покупать и новые шины взамен неравномерно изношенных.
8. Силовой провод
В BMW 3 серии аккумулятор установлен в багажнике — для лучшего распределения массы по осям. Провод с его плюсовой клеммы протянут в моторный отсек под днищем машины, и там он страдает от влаги и дорожных реагентов.
Что делать
Периодически проверять состояние проводки, при малейших подозрениях восстанавливать контакты и изоляцию. Отгнивший или закоротивший на «массу» плюсовой провод не только обесточит машину, но и утянет за собой на свалку кучу дорогостоящих электронных блоков.