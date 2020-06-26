BMW 3 серии станет электромобилем
Николай Андреев
Фотошпионы впервые встретили на обычной дороге в Германии электрический прототип, созданный на базе седана BMW 3 серии (G20). Снимки опубликовало издание Autocar.
Под маскировочной плёнкой видны изменённые бамперы, но других внешних отличий от серийной «тройки» нет. Лишь наклейки на кузове указывают на то, что прототип оснащён полностью электрической силовой установкой.
По предварительной информации, седан получит начинку от соплатформенного кроссовера BMW iX3. Это будет электродвигатель мощностью 286 л.с. (400 Н·м), установленный на задней оси, и тяговая батарея ёмкостью 74 кВт·ч. Электрокроссовер, премьера которого состоится в течение лета, имеет запас хода в 440 километров.
Электрический седан BMW 3 серии дебютирует до 2023 года — к этому времени в линейке немецкого концерна должны появиться 25 электрифицированных моделей, половина из которых будут ездить только на электротяге.
Пока неизвестно, какое название получит «тройка»: под индексом i3 с 2013 года выпускается городской электрохэтчбек.