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BMW 3 серии станет электромобилем

Новости

Николай Андреев

Фотошпионы впервые встретили на обычной дороге в Германии электри­ческий прототип, созданный на базе седана BMW 3 серии (G20). Снимки опублико­вало издание Autocar.

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  • Под маскировочной плёнкой видны изменён­ные бамперы, но других внешних отличий от серийной «тройки» нет. Лишь наклейки на кузове указывают на то, что прототип оснащён полностью электрической силовой установкой.

  • По предварительной информации, седан получит начинку от соплат­форменного кроссовера BMW iX3. Это будет электро­двигатель мощностью 286 л.с. (400 Н·м), установ­ленный на задней оси, и тяговая батарея ёмкостью 74 кВт·ч. Электро­кроссовер, премьера которого состоится в течение лета, имеет запас хода в 440 километров.

  • Электрический седан BMW 3 серии дебютирует до 2023 года — к этому времени в линейке немецкого концерна должны появиться 25 электри­фицированных моделей, половина из которых будут ездить только на электротяге. 

  • Пока неизвестно, какое название получит «тройка»: под индексом i3 с 2013 года выпускается городской электрохэтчбек.

Нужна «тройке» BMW электрическая версия?

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