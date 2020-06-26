BMW 3 серии станет электромобилем

Под маскировочной плёнкой видны изменён­ные бамперы, но других внешних отличий от серийной «тройки» нет. Лишь наклейки на кузове указывают на то, что прототип оснащён полностью электрической силовой установкой.

По предварительной информации, седан получит начинку от соплат­форменного кроссовера BMW iX3. Это будет электро­двигатель мощностью 286 л.с. (400 Н·м), установ­ленный на задней оси, и тяговая батарея ёмкостью 74 кВт·ч. Электро­кроссовер, премьера которого состоится в течение лета, имеет запас хода в 440 километров.

Электрический седан BMW 3 серии дебютирует до 2023 года — к этому времени в линейке немецкого концерна должны появиться 25 электри­фицированных моделей, половина из которых будут ездить только на электротяге.