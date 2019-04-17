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BMW и Mercedes-Benz удлинили компактные седаны

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Николай Андреев

На автосалоне в Шанхае компании BMW и Mercedes-Benz представили удлинённые версии своих седанов – BMW третьей серии (G20) и Mercedes-AMG A 35. Они будут предлагаться только в Китае и скоро поступят в продажу.

BMW 3-й серии LWB
BMW 3-й серии LWB
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BMW 3-й серии LWB

  • Седану третьей серии увеличили расстояние между осями на 110 миллиметров (до 2961 мм), общая длина выросла на 120 мм (до 4829 мм). Но новинка всё же оказалась короче обычной «пятёрки» (на 14 и 134 мм соответственно).

  • Пространство для ног задних пассажиров стало больше на 43 мм, что позволило BMW назвать удлинённую «трёшку» самой просторной моделью своего сегмента. Увеличенные двери облегчают посадку-высадку назад, а специально для удлинённого седана сделаны «сверхмягкие» подголовники и центральный подлокотник.

  • Mercedes-AMG A 35 L от обычного заряженного седана отличается увеличенной на 60 миллиметров колёсной базой (до 2789 мм). Вся прибавка ушла на второй ряд сидений. Удлинение кузова и соответствующая прибавка в массе привели к росту времени разгона до «сотни» на 0,1 секунды (4,9 секунды, что идентично ускорению CLA 35).

  • Максимальная скорость по-прежнему ограничена отметкой 250 км/ч. Специально для длинной версии сплиттер на переднем бампере сделан шире, а спойлер на крышке багажника – выше. Кроме того, китайская версия получила круглую эмблему AMG на задних стойках, которой нет у глобального короткого A 35.

Какой седан лучше – обычный или удлинённый?

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