Редкую «тройку» BMW из 1980-х выставили на продажу. Машина почти не ездила

«Тройку» BMW купил новой неназванный датский коллекционер. В его собрании было более 30 авто­мобилей, включая Ferrari 328, F50 и Enzo, McLaren P1 GTR и другие суперкары. Сейчас он решил избавиться от всех машин, включая BMW, на котором практически не ездил.

Седан никогда не вставал на учёт и сохранил состояние нового авто­мобиля. В дверных проёмах остался заводской воск, шины — базовый Michelin, а в багаж­нике хранится ориги­нальный комплект инстру­ментов. Перед продажей «тройке» заменили масло и установили новый аккуму­лятор.

BMW 325iX серии E30 является первым после­военным автомо­билем марки с полным приводом. С помощью раздатки тяга делится между передними и задними колёсами в пропорции 37:63, а задний дифферен­циал блокируется вискомуфтой. Седан оснащён рядной «шестёркой» 2.5 мощностью 170 л.с. и пятиступен­чатой «механикой».