Редкую «тройку» BMW из 1980-х выставили на продажу. Машина почти не ездила
Николай Андреев
Британская фирма SuperVettura, являющаяся официальным дилером Koenigsegg, выставила на продажу полноприводный седан BMW 325iX 1986 года выпуска. Это одна из самых редких модификаций «тройки» серии E30. Автомобиль проехал всего 508 километров.
«Тройку» BMW купил новой неназванный датский коллекционер. В его собрании было более 30 автомобилей, включая Ferrari 328, F50 и Enzo, McLaren P1 GTR и другие суперкары. Сейчас он решил избавиться от всех машин, включая BMW, на котором практически не ездил.
Седан никогда не вставал на учёт и сохранил состояние нового автомобиля. В дверных проёмах остался заводской воск, шины — базовый Michelin, а в багажнике хранится оригинальный комплект инструментов. Перед продажей «тройке» заменили масло и установили новый аккумулятор.
BMW 325iX серии E30 является первым послевоенным автомобилем марки с полным приводом. С помощью раздатки тяга делится между передними и задними колёсами в пропорции 37:63, а задний дифференциал блокируется вискомуфтой. Седан оснащён рядной «шестёркой» 2.5 мощностью 170 л.с. и пятиступенчатой «механикой».
За очень редкую BMW 325iX просят 48 тысяч фунтов стерлингов (4,4 миллиона рублей). Для покупателей из других стран, которым не нужно платить британские налоги, стоимость автомобиля составляет 40 тысяч фунтов стерлингов (3,7 миллиона рублей).