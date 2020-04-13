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Редкую «тройку» BMW из 1980-х выставили на продажу. Машина почти не ездила

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Николай Андреев

Британская фирма SuperVettura, являющаяся офици­альным дилером Koenigsegg, выставила на продажу полноприводный седан BMW 325iX 1986 года выпуска. Это одна из самых редких модифи­каций «тройки» серии E30. Авто­мобиль проехал всего 508 километров.

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  • «Тройку» BMW купил новой неназванный датский коллекционер. В его собрании было более 30 авто­мобилей, включая Ferrari 328, F50 и Enzo, McLaren P1 GTR и другие суперкары. Сейчас он решил избавиться от всех машин, включая BMW, на котором практически не ездил.

  • Седан никогда не вставал на учёт и сохранил состояние нового авто­мобиля. В дверных проёмах остался заводской воск, шины — базовый Michelin, а в багаж­нике хранится ориги­нальный комплект инстру­ментов. Перед продажей «тройке» заменили масло и установили новый аккуму­лятор.

  • BMW 325iX серии E30 является первым после­военным автомо­билем марки с полным приводом. С помощью раздатки тяга делится между передними и задними колёсами в пропорции 37:63, а задний дифферен­циал блокируется вискомуфтой. Седан оснащён рядной «шестёркой» 2.5 мощностью 170 л.с. и пятиступен­чатой «механикой».

  • За очень редкую BMW 325iX просят 48 тысяч фунтов стерлингов (4,4 миллиона рублей). Для покупа­телей из других стран, которым не нужно платить британские налоги, стоимость автомо­биля составляет 40 тысяч фунтов стерлингов (3,7 миллиона рублей).

Знали, что «тройки» серии E30 бывают полноприводными?

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