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Опять «тройка»: подробный тест BMW 3 серии поколения G20

Тесты

Валерий Арутин

Новая «трёшка» продаётся в России с начала весны и ещё не успела примелькаться: даже на столичных улицах она встречается едва ли чаще, чем Bentley. Но это очень быстро изменится: пока ортодоксальные фанаты ворчат по поводу дизайна автомобиля, остальные его вовсю покупают. Сейчас баварский седан уверенно опережает по продажам Mercedes C-класса (например,  в мае – на 30 процентов), равно и как остальных премиальных одноклассников. Эффект новизны или он и правда так хорош? Давайте разберёмся на примере версии BMW 320d – с двухлитровым дизелем и задним приводом.

Успех мог быть ещё весомее, но в BMW несколько смазали премьеру «трёшки» G20. Для первых, самых нетерпеливых клиентов предложили только версии 320d и 330i, проигнорировав популярную в России бензиновую «триста двадцатую». А для более рассудительных покупателей до сих пор не начали сборку в Калининграде, которая, очевидно, позволит немного снизить цены. Пока же все машины едут из Германии, и порой в необычных комплектациях. Тестовый седан как раз из таких — сегодня «собрать» аналогичную версию в конфигураторе не получится.

BMW 3 - подробнейшая текстовая версия: https://autoru.me/HWFPN Как едут более мощные «трёшки» : https://autoru.me/HWFRP Все BMW 3 серии на Авто.ру: https://autoru.me/HWFTV Куда смотреть: 2:05 – водительское место 6:36 – второй ряд сидений 7:45 – багажник 8:38 – пять необычных фишек BMW 3 9:41 – езда Вопреки ожиданиям, новую BMW 3 серии в кузове G20 начали массово раскупать не после старта локализованного производства в Калининграде, а прямо сразу – в немецкой сборке и с завышенными ценниками. Прямо сейчас это самый популярный автомобиль в своём классе, и всё идёт к тому, что баварский седан только продолжит укреплять свои позиции. Почему так получилось? Разбираемся во всех подробностях.

Интерьер

Поколение G20 явно выигрывает у предшествующей серии F30 в отделке салона, даже в относительно простой комплектации. Материалы стали лучше, их сопряжения идеальны. Главное: сохранилась присущая легковым BMW отличная геометрия водительского места, с низким, плотным креслом и удобным рулём. Претензии у фанатов марки, да и не только у них, могут возникнуть только к деталям – ручкам, кнопкам и дисплеям.

А я милого узнаю по посадке… Эргономика водительского места у BMW особенная. И очень удобная
На фото — классные сиденья из спортпакета, плотные, с настраиваемой боковой поддержкой. Странно только, что у них есть память настроек, но нет регулировки поясничного подпора
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А я милого узнаю по посадке… Эргономика водительского места у BMW особенная. И очень удобная

Практичность

«Трёшка» всегда позиционировалась как машина для водителя, и практичность — не самая сильная её сторона. Как показал неудачный опыт с BMW GT третьей серии, покупателям это и не надо. Да, автомобиль на несколько сантиметров подрос в длину, но места на втором ряду почти не прибавилось, а багажник не увеличился вовсе.

Сзади без большого запаса могут сесть два человека среднего роста. Третьего будет раздражать высокий центральный тоннель
Паспортный объём багажника не изменился — 480 литров. По факту в него влезают только два больших чемодана и мелочевка. Подполья нет. Можно заказать докатку, но с ней багажник будет совсем маленьким
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Сзади без большого запаса могут сесть два человека среднего роста. Третьего будет раздражать высокий центральный тоннель

Техника

Серия G20 базируется на новой платформе CLAR — о чём, кстати, прозрачно намекает смена буквы в заводском индексе. Но если посмотреть седану под днище, он очень похож на предшественника: спереди по-прежнему McPherson (вместо двухрычажек у более крупных CLAR-моделей), архитектура задней многорычажной подвески тоже сохранилась. Хотя все детали здесь новые.

Силовые агрегаты тоже знакомые — рядные четырёх- и шестицилиндровые дизели или бензиновые турбомоторы в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом». Механическую коробку в России больше не предлагают из-за сверхнизкого спроса. Двигатели модернизировали, но в основном ради надёжности и экологии. Существенно прибавила в мощности только турбированная «шестёрка» версии М340i: теперь она развивает 387 вместо прежних 326 сил.

Двухлитровый дизель – дальнейшее развитие моторов серии B47. На BMW 320d у него теперь два турбонагнетателя и новая топливная система. Но мощность и крутящий момент не изменились
Стандартные суппорты работают неплохо, но, скорее всего, будут только где-нибудь в каршеринге – доплата за тормоза M Sport всего 55 тысяч рублей, а на более мощных версиях они устанавливаются по умолчанию
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Двухлитровый дизель – дальнейшее развитие моторов серии B47. На BMW 320d у него теперь два турбонагнетателя и новая топливная система. Но мощность и крутящий момент не изменились

Езда

Главная интрига седана G20 – выбор варианта шасси. М-подвески (пассивная и адаптивная) были хороши на первом тесте в Португалии. Но когда такие седаны прибыли в Россию (а в первых партиях седанов М-пакет был по умолчанию), оказалось, что на наших дорогах третья серия со спортивным шасси совсем некомфортна и не очень устойчива. Это признали даже в BMW – поэтому теперь в конфигураторе подвеску можно бесплатно поменять на базовую, комфортную.

У нас как раз такая «трёшка» — и у неё баланс комфорта и управляемости близок к идеальному. Машину немного потряхивает на жёстких стыках, она чувствует дорожную мелочёвку (это уже «заслуга» шин run-flat), но волны асфальта не вызывают раскачки, а запас энергоёмкости у подвески по меркам седанов вполне приличный.

При этом платить управляемостью за комфорт не приходится. Красный BMW 320d – азартный автомобиль, готовый по первому требованию уйти в занос. Даже наоборот, взаимосвязь с водителем тут лучше, потому что в комплекте со стандартной подвеской можно заказать и обычный рулевой механизм, без прогрессивной рейки.

Хотя электроусилитель работает не совсем уж идеально — особенно если сравнивать его настройки с каноническими BMW прошлого. На городских скоростях руль легковатый в околонулевой зоне, и только к 100 км/ч он тяжелеет и становится максимально информативным. Поворчат фанаты марки и на педаль тормоза с довольно большим ходом, хотя к эффективности тормозов, даже базовых, претензий нет.

Модернизированный двухлитровый дизель стал не только экологичнее. Теперь на любых оборотах он работает настолько тихо, словно и не на солярке вовсе, да и вибрации на холостых едва ощутимы. Тяги во всём рабочем диапазоне тоже хватает с лихвой – в общем, отличный мотор, даже в пробках укладывающийся в 9 л/100 км.

У 8-ступенчатого «автомата» немного странный селектор, но удобные настройки. При неспешном передвижении он плавно перебирает передачи, лишь иногда заставляя порезче нажимать на газ для желаемого переключения «вниз». Но чтобы перейти в режим «азарт», достаточно просто сдвинуть селектор влево, в положение Sport – и BMW 320d на любой скорости будет без малейшей задержки откликаться на акселератор и щёлкать передачами без напоминаний.

Оснащение

В том, что «трёшки» пока везут из Германии, есть как минимум один плюс: сейчас конфигуратор предлагает широкий выбор комплектаций и дополнительного оборудования. В частности, можно выбрать из трёх бензиновых и трёх дизельных двигателей. Самым слабым комплектуют только заднеприводные седаны, пара наиболее мощных предлагается лишь с трансмиссией xDrive. Остальные — на выбор покупателя.

Цены стартуют с 2 330 000 рублей за версию BMW 318d c 150-сильным дизелем. Это будет машина с тканевым салоном и 16-дюймовыми колёсами, но уже с трёхзонным климат-контролем, подогревом сидений, парковочными датчиками спереди и сзади, мультимедийной системой с SIM-картой и онлайн-сервисами.

Наиболее популярный в России BMW 320i xDrive со 184-сильным бензиновым турбомотором оценивается минимум в 2 660 000 рублей. За 280 000 рублей его можно дооснастить пакетом M Sport Pure Launch с кучей приятных или полезных опций: М-обвес с 18-дюймовыми колёсами, тормоза M Sport, лазерные фары, адаптивный круиз-контроль, двойное остекление, складывающаяся по частям спинка заднего сиденья, электропривод крышки багажника, аудиосистема Hi-Fi… Впрочем, эти опции добавляются и поодиночке, равно как и многое другое.

Эта линия отделки Sport Line – надо сказать, вполне симпатичная. Но, как и красный цвет, доступна только для начальных версий 318d и 320i
У опциональной мультимедиа Live Cockpit Professional есть голосовое управление и экран диагональю 10,5 дюйма против базовых 8,8…
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Эта линия отделки Sport Line – надо сказать, вполне симпатичная. Но, как и красный цвет, доступна только для начальных версий 318d и 320i

«Триста двадцатый» дизель дороже бензина на 60 000 рублей, однако при отказе от спортивной подвески только у такого седана цена уменьшается на 80 000 рублей. И набор пакетов дооснащения для BMW 320d шире. Заднеприводные версии с обоими силовыми агрегатами дешевле на 140 000 рублей.

Самая дорогая на сегодня «трёшка» — это BMW М340i xDrive, от 3 990 000 рублей. Наконец, в России всё-таки решили продавать и версию 330d с трёхлитровым дизелем мощностью 265 л.с., и она на полмиллиона дешевле топовой.

Конкуренты

<h3>Mercedes-Benz C-class</h3> Ближайший по объёмам продаж конкурент BMW 3&nbsp;серии. В России предлагается только с бензиновыми двигателями, причём в основном покупают версии со 150- и 184-сильными «турбочетвёрками». По цене они близки к седанам G20: самый дешёвый заднеприводный Mercedes C&nbsp;180 стоит от <nobr>2 380 000</nobr> рублей, полноприводный С&nbsp;200 4Matic – от <nobr>2 700 000</nobr> рублей. Есть мощные AMG-версии – С&nbsp;43 (390&nbsp;л.с.) и С&nbsp;63 (510&nbsp;л.с.) за <nobr>4 090 000</nobr> и <nobr>6 190 000</nobr> рублей соответственно
<h3>Audi A4</h3> Седан из Ингольштадта продаётся с одним дизельным и двумя бензиновыми 4-цилиндровыми двигателями, развивающими от 150 до 249&nbsp;л.с. – всего доступно семь комбинаций мощности и привода (передний или полный). Он дешевле BMW: цены начинаются с <nobr>2 125 000</nobr> рублей, а самый дорогой и мощный седан Audi A4&nbsp;45 TFSI quattro оценивают в <nobr>2 997 000</nobr> рублей. Ещё можно купить универсал Audi&nbsp;A4 Avant, с теми же моторами он дороже на 80–85 тысяч рублей. Кроме того, есть специальные версии универсалов A4&nbsp;Allroad и RS4 (450&nbsp;л.с.) за <nobr>2 975 000</nobr> и <nobr>5 440 000</nobr> рублей
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Mercedes-Benz C-class

Ближайший по объёмам продаж конкурент BMW 3 серии. В России предлагается только с бензиновыми двигателями, причём в основном покупают версии со 150- и 184-сильными «турбочетвёрками». По цене они близки к седанам G20: самый дешёвый заднеприводный Mercedes C 180 стоит от 2 380 000 рублей, полноприводный С 200 4Matic – от 2 700 000 рублей. Есть мощные AMG-версии – С 43 (390 л.с.) и С 63 (510 л.с.) за 4 090 000 и 6 190 000 рублей соответственно

Выводы

BMW третьей серии имеет все шансы укрепить своё лидерство в классе премиальных седанов. В новом поколении автомобиль стал ещё удобнее для водителя и пассажиров, у него есть моторы на любой вкус и богатый современным оснащением конфигуратор, позволяющий «собрать» именно такой автомобиль, который нужен покупателю. Жаль, дороговато выходит – но дилеры уже сейчас дают неплохие скидки, да и калининградские машины рано или поздно появятся.

Но главное, что «трёшка» по-прежнему отлично едет! За что она и любима. Да, в её настройках есть мелкие шероховатости – и потому машина не получает максимальный балл. Мы бы простили их любому другому седану этого класса, но BMW – выбор перфекциониста.

А что касается нового дизайна… Помнится, после дебюта поколения F30, равно как и в случае с Е90, фанаты точно так же негодовали по поводу потери стиля, похожести на другие марки, дешевизны салона и далее по тексту. Но цифры продаж говорят сами за себя. Да и взгляните на те, прошлые «трёшки». Они и сегодня, спустя много лет, выглядят современно. Чего не скажешь о многих их тогдашних конкурентах.

Оценка: 4,5/5

Хорошо
  • — Стандартная подвеска
  • — Дизельный мотор
  • — Посадка водителя
  • — Шумоизоляция
  • — Широкий выбор силовых агрегатов
  • — Богатое оснащение
  • — Дизайн
Плохо
  • — Теснота на задних сиденьях
  • — Маленький багажник
  • — Виртуальный щиток приборов
  • — Настройки рулевого управления и тормозов
  • — Цена

Седан G20 или конкуренты?

BMW 3-серии на Авто.ру

Характеристики BMW 3 серии VII (G2x)

  • Комплектация

    320d 2.0d AT (190 л.с.)

  • Двигатель

    2.0 / 190 л.с / дизель

  • Коробка передач

    Автоматическая

  • Привод

    Задний

  • Кузов

    Седан

  • Расход топлива

    4.5

  • Разгон до 100 км/ч

    6.8

  • Цена, ₽

    2 580 000
Все характеристикиКаталог автомобилей
Фотографии Вячеслава Крылова
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