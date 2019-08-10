Опять «тройка»: подробный тест BMW 3 серии поколения G20

Новая «трёшка» продаётся в России с начала весны и ещё не успела примелькаться: даже на столичных улицах она встречается едва ли чаще, чем Bentley. Но это очень быстро изменится: пока ортодоксальные фанаты ворчат по поводу дизайна автомобиля, остальные его вовсю покупают. Сейчас баварский седан уверенно опережает по продажам Mercedes C-класса (например, в мае – на 30 процентов), равно и как остальных премиальных одноклассников. Эффект новизны или он и правда так хорош? Давайте разберёмся на примере версии BMW 320d – с двухлитровым дизелем и задним приводом.

Успех мог быть ещё весомее, но в BMW несколько смазали премьеру «трёшки» G20. Для первых, самых нетерпеливых клиентов предложили только версии 320d и 330i, проигнорировав популярную в России бензиновую «триста двадцатую». А для более рассудительных покупателей до сих пор не начали сборку в Калининграде, которая, очевидно, позволит немного снизить цены. Пока же все машины едут из Германии, и порой в необычных комплектациях. Тестовый седан как раз из таких — сегодня «собрать» аналогичную версию в конфигураторе не получится.