Опять «тройка»: подробный тест BMW 3 серии поколения G20
Валерий Арутин
Новая «трёшка» продаётся в России с начала весны и ещё не успела примелькаться: даже на столичных улицах она встречается едва ли чаще, чем Bentley. Но это очень быстро изменится: пока ортодоксальные фанаты ворчат по поводу дизайна автомобиля, остальные его вовсю покупают. Сейчас баварский седан уверенно опережает по продажам Mercedes C-класса (например, в мае – на 30 процентов), равно и как остальных премиальных одноклассников. Эффект новизны или он и правда так хорош? Давайте разберёмся на примере версии BMW 320d – с двухлитровым дизелем и задним приводом.
Успех мог быть ещё весомее, но в BMW несколько смазали премьеру «трёшки» G20. Для первых, самых нетерпеливых клиентов предложили только версии 320d и 330i, проигнорировав популярную в России бензиновую «триста двадцатую». А для более рассудительных покупателей до сих пор не начали сборку в Калининграде, которая, очевидно, позволит немного снизить цены. Пока же все машины едут из Германии, и порой в необычных комплектациях. Тестовый седан как раз из таких — сегодня «собрать» аналогичную версию в конфигураторе не получится.
Интерьер
Поколение G20 явно выигрывает у предшествующей серии F30 в отделке салона, даже в относительно простой комплектации. Материалы стали лучше, их сопряжения идеальны. Главное: сохранилась присущая легковым BMW отличная геометрия водительского места, с низким, плотным креслом и удобным рулём. Претензии у фанатов марки, да и не только у них, могут возникнуть только к деталям – ручкам, кнопкам и дисплеям.
Практичность
«Трёшка» всегда позиционировалась как машина для водителя, и практичность — не самая сильная её сторона. Как показал неудачный опыт с BMW GT третьей серии, покупателям это и не надо. Да, автомобиль на несколько сантиметров подрос в длину, но места на втором ряду почти не прибавилось, а багажник не увеличился вовсе.
Техника
Серия G20 базируется на новой платформе CLAR — о чём, кстати, прозрачно намекает смена буквы в заводском индексе. Но если посмотреть седану под днище, он очень похож на предшественника: спереди по-прежнему McPherson (вместо двухрычажек у более крупных CLAR-моделей), архитектура задней многорычажной подвески тоже сохранилась. Хотя все детали здесь новые.
Силовые агрегаты тоже знакомые — рядные четырёх- и шестицилиндровые дизели или бензиновые турбомоторы в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом». Механическую коробку в России больше не предлагают из-за сверхнизкого спроса. Двигатели модернизировали, но в основном ради надёжности и экологии. Существенно прибавила в мощности только турбированная «шестёрка» версии М340i: теперь она развивает 387 вместо прежних 326 сил.
Езда
Главная интрига седана G20 – выбор варианта шасси. М-подвески (пассивная и адаптивная) были хороши на первом тесте в Португалии. Но когда такие седаны прибыли в Россию (а в первых партиях седанов М-пакет был по умолчанию), оказалось, что на наших дорогах третья серия со спортивным шасси совсем некомфортна и не очень устойчива. Это признали даже в BMW – поэтому теперь в конфигураторе подвеску можно бесплатно поменять на базовую, комфортную.
У нас как раз такая «трёшка» — и у неё баланс комфорта и управляемости близок к идеальному. Машину немного потряхивает на жёстких стыках, она чувствует дорожную мелочёвку (это уже «заслуга» шин run-flat), но волны асфальта не вызывают раскачки, а запас энергоёмкости у подвески по меркам седанов вполне приличный.
При этом платить управляемостью за комфорт не приходится. Красный BMW 320d – азартный автомобиль, готовый по первому требованию уйти в занос. Даже наоборот, взаимосвязь с водителем тут лучше, потому что в комплекте со стандартной подвеской можно заказать и обычный рулевой механизм, без прогрессивной рейки.
Хотя электроусилитель работает не совсем уж идеально — особенно если сравнивать его настройки с каноническими BMW прошлого. На городских скоростях руль легковатый в околонулевой зоне, и только к 100 км/ч он тяжелеет и становится максимально информативным. Поворчат фанаты марки и на педаль тормоза с довольно большим ходом, хотя к эффективности тормозов, даже базовых, претензий нет.
Модернизированный двухлитровый дизель стал не только экологичнее. Теперь на любых оборотах он работает настолько тихо, словно и не на солярке вовсе, да и вибрации на холостых едва ощутимы. Тяги во всём рабочем диапазоне тоже хватает с лихвой – в общем, отличный мотор, даже в пробках укладывающийся в 9 л/100 км.
У 8-ступенчатого «автомата» немного странный селектор, но удобные настройки. При неспешном передвижении он плавно перебирает передачи, лишь иногда заставляя порезче нажимать на газ для желаемого переключения «вниз». Но чтобы перейти в режим «азарт», достаточно просто сдвинуть селектор влево, в положение Sport – и BMW 320d на любой скорости будет без малейшей задержки откликаться на акселератор и щёлкать передачами без напоминаний.
Оснащение
В том, что «трёшки» пока везут из Германии, есть как минимум один плюс: сейчас конфигуратор предлагает широкий выбор комплектаций и дополнительного оборудования. В частности, можно выбрать из трёх бензиновых и трёх дизельных двигателей. Самым слабым комплектуют только заднеприводные седаны, пара наиболее мощных предлагается лишь с трансмиссией xDrive. Остальные — на выбор покупателя.
Цены стартуют с 2 330 000 рублей за версию BMW 318d c 150-сильным дизелем. Это будет машина с тканевым салоном и 16-дюймовыми колёсами, но уже с трёхзонным климат-контролем, подогревом сидений, парковочными датчиками спереди и сзади, мультимедийной системой с SIM-картой и онлайн-сервисами.
Наиболее популярный в России BMW 320i xDrive со 184-сильным бензиновым турбомотором оценивается минимум в 2 660 000 рублей. За 280 000 рублей его можно дооснастить пакетом M Sport Pure Launch с кучей приятных или полезных опций: М-обвес с 18-дюймовыми колёсами, тормоза M Sport, лазерные фары, адаптивный круиз-контроль, двойное остекление, складывающаяся по частям спинка заднего сиденья, электропривод крышки багажника, аудиосистема Hi-Fi… Впрочем, эти опции добавляются и поодиночке, равно как и многое другое.
«Триста двадцатый» дизель дороже бензина на 60 000 рублей, однако при отказе от спортивной подвески только у такого седана цена уменьшается на 80 000 рублей. И набор пакетов дооснащения для BMW 320d шире. Заднеприводные версии с обоими силовыми агрегатами дешевле на 140 000 рублей.
Самая дорогая на сегодня «трёшка» — это BMW М340i xDrive, от 3 990 000 рублей. Наконец, в России всё-таки решили продавать и версию 330d с трёхлитровым дизелем мощностью 265 л.с., и она на полмиллиона дешевле топовой.
Конкуренты
Выводы
BMW третьей серии имеет все шансы укрепить своё лидерство в классе премиальных седанов. В новом поколении автомобиль стал ещё удобнее для водителя и пассажиров, у него есть моторы на любой вкус и богатый современным оснащением конфигуратор, позволяющий «собрать» именно такой автомобиль, который нужен покупателю. Жаль, дороговато выходит – но дилеры уже сейчас дают неплохие скидки, да и калининградские машины рано или поздно появятся.
Но главное, что «трёшка» по-прежнему отлично едет! За что она и любима. Да, в её настройках есть мелкие шероховатости – и потому машина не получает максимальный балл. Мы бы простили их любому другому седану этого класса, но BMW – выбор перфекциониста.
А что касается нового дизайна… Помнится, после дебюта поколения F30, равно как и в случае с Е90, фанаты точно так же негодовали по поводу потери стиля, похожести на другие марки, дешевизны салона и далее по тексту. Но цифры продаж говорят сами за себя. Да и взгляните на те, прошлые «трёшки». Они и сегодня, спустя много лет, выглядят современно. Чего не скажешь о многих их тогдашних конкурентах.
Оценка: 4,5/5
- — Стандартная подвеска
- — Дизельный мотор
- — Посадка водителя
- — Шумоизоляция
- — Широкий выбор силовых агрегатов
- — Богатое оснащение
- — Дизайн
- — Теснота на задних сиденьях
- — Маленький багажник
- — Виртуальный щиток приборов
- — Настройки рулевого управления и тормозов
- — Цена
Седан G20 или конкуренты?
BMW 3-серии на Авто.ру
Комплектация320d 2.0d AT (190 л.с.)
Двигатель2.0 / 190 л.с / дизель
Коробка передачАвтоматическая
ПриводЗадний
КузовСедан
Расход топлива4.5
Разгон до 100 км/ч6.8
Цена, ₽2 580 000