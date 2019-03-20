Переднеприводный седан BMW покажут в ноябре

В модельной линейке BMW уже есть переднеприводный седан, который построен на платформе UKL, лежащей в основе моделей MINI, компактвэна 2 серии Active Tourer, а также кроссоверов X1 и X2. Четырёхдверка 1 серии продаётся только в Китае (с 2017 года) и Мексике (с прошлого года).