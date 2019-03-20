Переднеприводный седан BMW покажут в ноябре
Николай Андреев
Компания BMW показала фрагмент серийного седана 2 серии Gran Coupe. Модель представят на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре 2019 года, а в продажу она поступит весной 2020 года.
Конкурента Mercedes-Benz CLA родом из Баварии построят на новой переднеприводной платформе FAAR (Frontantriebsarchitektur). Её же получит и европейский хэтчбек 1 серии, который дебютирует чуть раньше – в начале осени 2019 года.
Ожидается, что BMW 2 серии Gran Coupe будет оснащаться только четырёхцилиндровыми двигателями, а в топ-версии седан получит 306-сильную бензиновую «турбочетвёрку», полный привод и восьмиступенчатый «автомат» от кроссовера X2 в модификации M35i. Такой кроссовер разгоняется до сотни всего за 4,9 секунды.
В модельной линейке BMW уже есть переднеприводный седан, который построен на платформе UKL, лежащей в основе моделей MINI, компактвэна 2 серии Active Tourer, а также кроссоверов X1 и X2. Четырёхдверка 1 серии продаётся только в Китае (с 2017 года) и Мексике (с прошлого года).