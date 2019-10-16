Переднеприводный седан BMW оказался в России дешевле Mercedes-Benz CLA

На российском рынке BMW 2 серии Gran Coupe предложат только в двух бензиновых модифи­кациях: 218i с трёх­цилин­дровым 1.5 мощностью 140 л.с. (от 2 280 000 ₽) и M235i xDrive с 306-сильной двух­литровой «турбо­четвёркой» (от 3 490 000 ₽). На остальных рынках будут версии и с другими моторами.

Также для базового BMW 218i Gran Coupe доступна фиксиро­ванная комп­лектация Online Edition (от 1 990 000 ₽), которую можно приобрести только при внесении пред­оплаты на офици­альном сайте марки. В такой машине есть двух­цветные 17-дюймовые колёса, адаптивные свето­диодные фары, улучшенная аудио­система и спортив­ные передние кресла с подогревом.

Начальный вариант предлага­ется только с семиступен­чатым «роботом» с двумя сцепле­ниями и передним приводом, а топ-версия – с восьмиступен­чатым «автоматом» и полно­приводной трансмиссией с муфтой подключе­ния задней оси.

Главный конкурент, Mercedes-Benz CLA, в переднеприводной модифи­кации CLA 200 с 1,33-литровым четырёх­цилинд­ровым двигателем на 150 сил стоит минимум 2 500 000 ₽, а полно­приводная версия CLA 250 4Matic с 224-сильным двух­литровым турбомотором дороже ещё на 400 000 ₽. Все варианты этого Мерседеса оснаща­ются семиступен­чатым «роботом» с двумя сцеплениями.