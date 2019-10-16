Переднеприводный седан BMW оказался в России дешевле Mercedes-Benz CLA
Николай Андреев
На российском рынке BMW 2 серии Gran Coupe предложат только в двух бензиновых модификациях: 218i с трёхцилиндровым 1.5 мощностью 140 л.с. (от 2 280 000 ₽) и M235i xDrive с 306-сильной двухлитровой «турбочетвёркой» (от 3 490 000 ₽). На остальных рынках будут версии и с другими моторами.
Также для базового BMW 218i Gran Coupe доступна фиксированная комплектация Online Edition (от 1 990 000 ₽), которую можно приобрести только при внесении предоплаты на официальном сайте марки. В такой машине есть двухцветные 17-дюймовые колёса, адаптивные светодиодные фары, улучшенная аудиосистема и спортивные передние кресла с подогревом.
Начальный вариант предлагается только с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и передним приводом, а топ-версия – с восьмиступенчатым «автоматом» и полноприводной трансмиссией с муфтой подключения задней оси.
Главный конкурент, Mercedes-Benz CLA, в переднеприводной модификации CLA 200 с 1,33-литровым четырёхцилиндровым двигателем на 150 сил стоит минимум 2 500 000 ₽, а полноприводная версия CLA 250 4Matic с 224-сильным двухлитровым турбомотором дороже ещё на 400 000 ₽. Все варианты этого Мерседеса оснащаются семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.
Российские продажи седана BMW 2 серии Gran Coupe начнутся в марте 2020 года.