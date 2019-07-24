BMW 2 серии Gran Coupe: передний привод в базе и умная электроника

Как и его главный конкурент, Mercedes-Benz CLA, Gran Coupe 2 серии — компактный седан с безрамоч­ными дверями, который построен на базе пяти­дверного хэтчбека. В данном случае — это платформа FAAR с поперечным расположе­нием двигателя от 1 серии нового поколения.

Базовые модификации BMW 2 серии Gran Coupe получат передний привод, но сейчас в компании рассказали только о топ-версии M235i xDrive. У неё будут двух­литровая бензиновая «турбо­четвёрка» мощностью 306 л.с. (450 Н·м), восьми­ступенчатый «автомат», полный привод с муфтой подключе­ния задней оси и самоблоки­рующимся дифферен­циалом Torsen на передней.

От хэтчбека 1 серии седан получит и комплекс ARB, который представляет собой продвинутую систему контроля тяги, объединённую в модуль с блоком управ­ления двигателем. Это позволяет электро­нике в три раза быстрее фиксировать проскальзы­вание колёс и оперативнее реагировать.