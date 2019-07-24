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BMW 2 серии Gran Coupe: передний привод в базе и умная электроника

Новости

Николай Андреев

Компания BMW поделилась официальной информа­цией о новом седане 2 серии Gran Coupe, который сейчас проходит финальные пред­серий­ные тесты. Оконча­тельный дизайн модели скрыт под яркой маскиро­вочной плёнкой.

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  • Как и его главный конкурент, Mercedes-Benz CLA, Gran Coupe 2 серии — компактный седан с безрамоч­ными дверями, который построен на базе пяти­дверного хэтчбека. В данном случае — это платформа FAAR с поперечным расположе­нием двигателя от 1 серии нового поколения.

  • Базовые модификации BMW 2 серии Gran Coupe получат передний привод, но сейчас в компании рассказали только о топ-версии M235i xDrive. У неё будут двух­литровая бензиновая «турбо­четвёрка» мощностью 306 л.с. (450 Н·м), восьми­ступенчатый «автомат», полный привод с муфтой подключе­ния задней оси и самоблоки­рующимся дифферен­циалом Torsen на передней.

  • От хэтчбека 1 серии седан получит и комплекс ARB, который представляет собой продвинутую систему контроля тяги, объединённую в модуль с блоком управ­ления двигателем. Это позволяет электро­нике в три раза быстрее фиксировать проскальзы­вание колёс и оперативнее реагировать.

  • Официальный дебют BMW 2 серии Gran Coupe состоится в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе, а глобальный старт продаж седана запланирован на весну 2020 года.

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