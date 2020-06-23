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Интерьер «двойки» BMW будет похож на салоны Mercedes-Benz

Новости

Николай Андреев

В Альпах фотошпионам попалась колонна компактвэнов BMW 2 серии Active Tourer второго поколения. Внешне они напоминают текущую модель, но интерьер тестовых прото­типов не имеет с нынешней пятидверкой ничего общего. Снимки опубликовал Carscoops.

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  • Как на последних моделях Mercedes-Benz, в компактвэне установлена лишённая козырька панель с двумя крупными мониторами. Однако у BMW этот элемент сделан изогнутым и в цифровой приборной панели есть «бровь» со встроен­ными датчиками для слежения за состоянием водителя.

  • Физических клавиш в BMW 2 серии Active Tourer почти не останется: есть только кнопки включения подо­грева лобового и заднего стёкол, крутилка управления громкостью и маленький селектор коробки передач. Климат-контроль настраива­ется через дисплей.

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  • Новый компактвэн BMW получит платформу FAAR с поперечным располо­­жением двигателя и базовым передним приводом, как у хэтчбека 1 серии. Как и сейчас, «двойка» будет оснащаться бензино­выми, дизельными и гибридными силовыми установками.

  • По предварительным данным, премьера BMW 2 серии Active Tourer состоится уже в течение этого года. В продажу компактвэн поступит в 2021 году.

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