Интерьер «двойки» BMW будет похож на салоны Mercedes-Benz
Николай Андреев
В Альпах фотошпионам попалась колонна компактвэнов BMW 2 серии Active Tourer второго поколения. Внешне они напоминают текущую модель, но интерьер тестовых прототипов не имеет с нынешней пятидверкой ничего общего. Снимки опубликовал Carscoops.
Как на последних моделях Mercedes-Benz, в компактвэне установлена лишённая козырька панель с двумя крупными мониторами. Однако у BMW этот элемент сделан изогнутым и в цифровой приборной панели есть «бровь» со встроенными датчиками для слежения за состоянием водителя.
Физических клавиш в BMW 2 серии Active Tourer почти не останется: есть только кнопки включения подогрева лобового и заднего стёкол, крутилка управления громкостью и маленький селектор коробки передач. Климат-контроль настраивается через дисплей.
Новый компактвэн BMW получит платформу FAAR с поперечным расположением двигателя и базовым передним приводом, как у хэтчбека 1 серии. Как и сейчас, «двойка» будет оснащаться бензиновыми, дизельными и гибридными силовыми установками.
По предварительным данным, премьера BMW 2 серии Active Tourer состоится уже в течение этого года. В продажу компактвэн поступит в 2021 году.