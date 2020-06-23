Интерьер «двойки» BMW будет похож на салоны Mercedes-Benz

Как на последних моделях Mercedes-Benz, в компактвэне установлена лишённая козырька панель с двумя крупными мониторами. Однако у BMW этот элемент сделан изогнутым и в цифровой приборной панели есть «бровь» со встроен­ными датчиками для слежения за состоянием водителя.