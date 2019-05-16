Переднеприводный BMW 1-й серии начал сбрасывать камуфляж
Николай Андреев
Компания BMW напомнила о скорой премьере хэтчбека 1-й серии третьего поколения, которая состоится уже в этом году, и опубликовала фотографии, где с новинки снимают часть камуфляжа, показывая дизайн светодиодной оптики и цифровой панели приборов.
На этих изображениях представлен стандартный хэтчбек 1-й серии. Французский офис BMW одновременно с этим показал ещё одну «единичку» – самую мощную модификацию M135i, которая отличается другим дизайном решётки радиатора и более агрессивным бампером. Эта версия получит 306-сильную «турбочетвёрку», которой недавно обзавелись две модели MINI.
Смена поколений BMW 1-й серии станет революционной: семейство поменяет задний привод на передний. По словам разработчиков, переход на переднеприводную платформу FAAR позволил увеличить запас свободного места в салоне: пространство для ног задних пассажиров выросло на 33 миллиметра, над головой – на 19 миллиметров, а багажник стал больше на 20 литров и достигает теперь 380 литров.
Помимо переднеприводных версий, у 1-й серии будут и полноприводные модификации на базе электронноуправляемой муфты, подключающей задние колёса.