Переднеприводный BMW 1-й серии начал сбрасывать камуфляж

Смена поколений BMW 1-й серии станет революционной: семейство поменяет задний привод на передний. По словам разработчиков, переход на переднеприводную платформу FAAR позволил увеличить запас свободного места в салоне: пространство для ног задних пассажиров выросло на 33 миллиметра, над головой – на 19 миллиметров, а багажник стал больше на 20 литров и достигает теперь 380 литров.