Переднеприводный хэтчбек BMW 1 серии представлен официально

Новая «единичка» на 5 миллиметров короче (4319 мм) предшественницы, а колёсная база уменьшилась на 20 мм (2670 мм), однако переход на переднеприводную архитектуру позволил сделать салон просторнее, а багажник — вместительнее. Расстояние между передними и задними сиденьями выросло на 33 мм, а пространство над головой задних пассажиров — на 19 мм. Объём багажника увеличился на 20 литров – до 380 литров, а при сложенных сиденьях второго ряда в новом хэтчбеке можно перевозить до 1200 литров. Погрузка вещей стала удобнее: ширина багажника увеличилась на 67 мм, а за доплату доступен электропривод пятой двери.

Трёхдверный хэтчбек отправлен в историю – теперь 1 серия будет только с пятью дверьми.

Интерьер BMW 1 серии выполнен в стиле старшей «тройки». В базе у хэтчбека будут галогеновые фары, тканевая отделка салона и мультимедийная система с 8,8-дюймовым экраном. Среди опций – полностью светодиодная оптика, два дисплея с диагональю 10,25 дюйма (на панели приборов и экран мультимедийки), 9,2-дюймовый проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль и система управления мультимедийкой жестами.