Переднеприводный хэтчбек BMW 1 серии представлен официально
Николай Андреев
Компания BMW официально представила хэтчбек 1 серии третьего поколения. Впервые в истории он сменил задний привод на передний, но сохранил полный привод на некоторых модификациях.
Новая «единичка» на 5 миллиметров короче (4319 мм) предшественницы, а колёсная база уменьшилась на 20 мм (2670 мм), однако переход на переднеприводную архитектуру позволил сделать салон просторнее, а багажник — вместительнее. Расстояние между передними и задними сиденьями выросло на 33 мм, а пространство над головой задних пассажиров — на 19 мм. Объём багажника увеличился на 20 литров – до 380 литров, а при сложенных сиденьях второго ряда в новом хэтчбеке можно перевозить до 1200 литров. Погрузка вещей стала удобнее: ширина багажника увеличилась на 67 мм, а за доплату доступен электропривод пятой двери.
Трёхдверный хэтчбек отправлен в историю – теперь 1 серия будет только с пятью дверьми.
Интерьер BMW 1 серии выполнен в стиле старшей «тройки». В базе у хэтчбека будут галогеновые фары, тканевая отделка салона и мультимедийная система с 8,8-дюймовым экраном. Среди опций – полностью светодиодная оптика, два дисплея с диагональю 10,25 дюйма (на панели приборов и экран мультимедийки), 9,2-дюймовый проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль и система управления мультимедийкой жестами.
Линейка моторов состоит из трёх- и четырёхцилиндровых двигателей — рядных «шестёрок» больше не будет. На модификации 118i дебютировала модернизированная «турботройка» 1.5 мощностью 140 л.с. (220 Н·м). BMW 116d оснащён трёхцилиндровым 1,5-литровым турбодизелем (116 л.с., 270 Н·м), а на версии 118d (150 л.с., 350 Н·м) и 120d xDrive (190 л.с., 400 Н·м) установлены двухлитровые «турбочетвёрки». Все трёхцилиндровые агрегаты по умолчанию сочетаются с шестиступенчатой механикой, а опционально доступен семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Восьмиступенчатый «автомат» идёт в базе для 120d xDrive и в качестве опции для 118d.
Топ-версия BMW M135i xDrive оснащается двухлитровым двигателем мощностью 306 л.с. (450 Н·м). Хот-хэтч получил более жёсткий кузов, спортивную подвеску с занижением на 10 мм, восьмиступенчатый «автомат», полный привод с муфтой подключения задней оси и самоблокирующийся дифференциал Torsen на передней оси. До «сотни» такая модификация разгоняется за 4,7 секунды, а максимальная скорость ограничена на 250 км/ч.
Вживую хэтчбек 1 серии третьего поколения покажут на специальном мероприятии, которое пройдёт 25–27 июня в комплексе BMW Welt в Мюнхене. Европейские продажи новинки стартуют 28 сентября 2019 года.