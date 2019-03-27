У следующей «копейки» BMW будет 306 лошадиных сил и электроника от электрокара i3s

Разработчики обещают сохранить драйверский характер в новой «копейке», несмотря на переход на переднеприводную платформу. Для этого 1-ю серию – впервые среди автомобилей BMW с ДВС – оснастят комплексом ARB, дебютировавшим на электрокаре i3s. Под этим названием скрывается система контроля тяги, «зашитая» непосредственно в блок управления двигателем, а не в отдельный блок системы стабилизации (его как раз больше не будет).

Новая архитектура позволяет электронике в три раза быстрее фиксировать проскальзывание ведущих колёс и быстрее с ним бороться, компенсируя недостаточную (или избыточную) поворачиваемость. По умолчанию все «копейки» получат ещё и систему распределения крутящего момента между колёсами с помощью тормозных механизмов.

Топовая модификация BMW M135i xDrive будет оснащаться самым мощным четырёхцилиндровым мотором в гамме BMW: его мощность составит 306 лошадиных сил при 450 Нм крутящего момента. Сейчас этот двухлитровый агрегат устанавливается на кроссовер X2 в модификации M35i.

В основе новой 1-й серии лежит переднеприводная платформа FAAR (Frontantriebsarchitektur). Переход на передний привод позволил увеличить запас свободного места в салоне: пространство для ног задних пассажиров выросло на 33 миллиметра, пространство над головой – на 19 миллиметров, а объём багажника увеличился на 20 литров и достигает теперь 380 литров.