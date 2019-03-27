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У следующей «копейки» BMW будет 306 лошадиных сил и электроника от электрокара i3s

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Андрей Шульдешов

Компания BMW рассказала подробности о семействе 1-й серии следующего поколения, которое проходит финальные предсерийные тесты на полигоне в Мирамасе (Франция).

Прототип BMW M135i xDrive
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Прототип BMW M135i xDrive

  • Разработчики обещают сохранить драйверский характер в новой «копейке», несмотря на переход на переднеприводную платформу. Для этого 1-ю серию – впервые среди автомобилей BMW с ДВС – оснастят комплексом ARB, дебютировавшим на электрокаре i3s. Под этим названием скрывается система контроля тяги, «зашитая» непосредственно в блок управления двигателем, а не в отдельный блок системы стабилизации (его как раз больше не будет). 

  • Новая архитектура позволяет электронике в три раза быстрее фиксировать проскальзывание ведущих колёс и быстрее с ним бороться, компенсируя недостаточную (или избыточную) поворачиваемость. По умолчанию все «копейки» получат ещё и систему распределения крутящего момента между колёсами с помощью тормозных механизмов.

  • Топовая модификация BMW M135i xDrive будет оснащаться самым мощным четырёхцилиндровым мотором в гамме BMW: его мощность составит 306 лошадиных сил при 450 Нм крутящего момента. Сейчас этот двухлитровый агрегат устанавливается на кроссовер X2 в модификации M35i.

  • В основе новой 1-й серии лежит переднеприводная платформа FAAR (Frontantriebsarchitektur). Переход на передний привод позволил увеличить запас свободного места в салоне: пространство для ног задних пассажиров выросло на 33 миллиметра, пространство над головой – на 19 миллиметров, а объём багажника увеличился на 20 литров и достигает теперь 380 литров.

  • Официальный дебют новой BMW 1-й серии ожидается осенью, на автосалоне во Франкфурте.

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Будете скучать по заднеприводной «копейке» BMW?

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