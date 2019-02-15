Новый хэтчбек BMW 1 серии получит салон как у «трёшки»

Судя по этим снимкам, «единичка» позаимствует множество деталей интерьера от BMW 3 серии. Руль, экран и «шайба» управления мультимедийной системой, дефлекторы, кнопки на передней панели, селектор коробки передач и дверные ручки полностью повторяют последнюю «трёшку» серии G20. Отличие только в панели приборов и необычной подсветке интерьера (листайте фотки).

BMW 1 серии станет первой моделью компании, которая построена на новой переднеприводной платформе FAAR (Frontantriebsarchitektur). Первые два поколения «единички» были заднеприводными.

Новая платформа обещает более просторный салон и вместительный багажник , однако хэтчбек лишится рядных «шестёрок» – их заменят двухлитровые турбомоторы из новой модульной линейки.

Официальная премьера новой «копейки» состоится до конца 2019 года.