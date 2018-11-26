Представлена открытая версия Bentley Continental GT

Новый хэтчбек BMW 1 серии сбросил часть камуфляжа

Новости
1/4

Премьера хэтчбека BMW 1 серии третьего поколения всё ближе – фотошпионы поймали прототип новинки с небольшим количеством маскировочной плёнки и с готовыми к серийному производству светодиодными фарами и фонарями, хотя совсем недавно тестовые машины обвешивали панелями, которые искажали истинные пропорции кузова.

Почему это важно? Длинный передний свес и небольшое расстояние от передних колёс до дверей показывают, что автомобиль построен на новой платформе FAAR (Frontantriebsarchitektur).

Что это значит? BMW 1 серии станет первой моделью компании, которая построена на новой переднеприводной платформе. То есть нынешняя «тележка» UKL2, на которой базируются автомобили MINI, а также кроссоверы BMW X1 и X2, уйдёт в историю.

Новая платформа обещает более просторный салон и вместительный багажник, но первая переднеприводная «единичка» лишится рядных шестёрок – их заменят двухлитровые «турбочетвёрки». Также под вопросом выход трёхдверной версии. Дебют новой BMW 1 серии состоится весной 2019 года.

Жалеете, что «единичка» станет переднеприводной?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение