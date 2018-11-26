Новый хэтчбек BMW 1 серии сбросил часть камуфляжа

Премьера хэтчбека BMW 1 серии третьего поколения всё ближе – фотошпионы поймали прототип новинки с небольшим количеством маскировочной плёнки и с готовыми к серийному производству светодиодными фарами и фонарями, хотя совсем недавно тестовые машины обвешивали панелями, которые искажали истинные пропорции кузова.

Почему это важно? Длинный передний свес и небольшое расстояние от передних колёс до дверей показывают, что автомобиль построен на новой платформе FAAR (Frontantriebsarchitektur).

Что это значит? BMW 1 серии станет первой моделью компании, которая построена на новой переднеприводной платформе. То есть нынешняя «тележка» UKL2, на которой базируются автомобили MINI, а также кроссоверы BMW X1 и X2, уйдёт в историю.

Новая платформа обещает более просторный салон и вместительный багажник, но первая переднеприводная «единичка» лишится рядных шестёрок – их заменят двухлитровые «турбочетвёрки». Также под вопросом выход трёхдверной версии. Дебют новой BMW 1 серии состоится весной 2019 года.

