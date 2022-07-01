Компания BMW завершила производство электрокара i3

BMW i3 продавалась в 74 странах мира. Компания утверждает, что инновационность хэтчбека стала драйвером привлечения новой аудитории: для 80% покупателей i3 в первые годы выпуска он сделался перв

ым

BMW в жизни. На момент сворачивания производства i3 оснащался 184-сильным электромотором и аккумулятором на 307 километров пробега.