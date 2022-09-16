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BMW заменит кросс-купе X4 электрокаром с новыми батареями
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания BMW намерена отказаться от кросс-купе X4: у модели не будет нового поколения, так как баварцы сомневаются в должном уровне спроса на такой вседорожник. Однако, по данным источников портала BMW Blog, обозначение в линейке сохранится, так как к 2026 году BMW собирается выпустить похожий кроссовер под названием iX4 — но уже как электромобиль с инновационными аккумуляторами увеличенной на 30% по сравнению с нынешними батареями компании ёмкости.

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  • В BMW посчитали, что нишевая модель с ограниченным уровнем продаж не окупит средств, которые придётся потратить на разработку нового поколения кросс-купе с ДВС. При этом iX4 будет базироваться на новейшей платформе Neue Klasse, создание которой BMW рассчитывает завершить к 2025 году.
  • Дебютирует платформа с новейшими легковым автомобилем — аналогом нынешней третьей серии и кроссовером сегмента X3, а кросс-купе будет выпущено годом позже. Новые электрокары BMW планирует оснащать инновационными аккумуляторами, о работе над которыми заявила в мае.
  • Они должны примерно на треть увеличить запас хода и скорость зарядки. Кроме того, новые батареи будут дешевле в производстве в полтора раза, а сопутствующие их изготовлению вредные выбросы должны уменьшиться на 60%. Кроме того, они окажутся легче на 20%.

В следующем году BMW должна вывести на рынок новое поколение 5 серии, которое параллельно будет комплектоваться ДВС, гибридными установками и электромоторами. Однако размерность ДВС уменьшат: ожидается, что «пятёрку» перестанут оснащать восьмицилиндровыми двигателями.

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