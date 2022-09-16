BMW заменит кросс-купе X4 электрокаром с новыми батареями

Компания BMW намерена отказаться от кросс-купе X4: у модели не будет нового поколения, так как баварцы сомневаются в должном уровне спроса на такой вседорожник. Однако, по данным источников портала BMW Blog, обозначение в линейке сохранится, так как к 2026 году BMW собирается выпустить похожий кроссовер под названием iX4 — но уже как электромобиль с инновационными аккумуляторами увеличенной на 30% по сравнению с нынешними батареями компании ёмкости.