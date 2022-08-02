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BMW Z8 с пробегом 310 километров может уйти с аукциона за полмиллиона долларов

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Кирилл Малышев

На аукцион Gooding&Company выставят родстер BMW Z8, выпущенный в конце 2002 года. Машина проехала 310 километров, которые намотала исключительно по дороге в дилерский центр на ежегодное обслуживание и обратно.

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  • Культовый автомобиль находится в соответствующем пробегу состоянии. Повреждения краски и интерьера отсутствуют. Машина полностью выполнена в строгом чёрном цвете: кузов, салон, складная мягкая и жёсткая стационарная крыши.
  • В комплектацию входят, среди прочего, кондиционер, обогрев сидений, электропакет, ксеноновые фары, аудиосистема с CD-чейнджером, подготовка под установку сотового телефона. Привычной сегодня даже на машинах бюджетного сегмента медиасистемы в современном понимании на BMW Z8 не предусмотрено.
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  • Пять лет назад этот же экземпляр уже перепродавался на этом же аукционе. Тогда при оценочной стоимости в 250 000 долларов машина ушла за 440 000. Поэтому и теперь есть шансы, что родстер превзойдёт предварительную оценку, которая сейчас составляет 500 000 долларов.
  • С 1999 по 2006 годы выпущено 5,7 тысячи «зет-восьмых». Из них чуть больше 2,5 тысячи поставлено в США. Модель оснащалась атмосферным мотором V10 4.9 мощностью 400 сил. Этот же агрегат в те годы устанавливался на BMW M5 в кузове Е39, однако Z8 литеру М не носил.

В прошлом месяце аналогичный экземпляр продали на аукционе за 201 000 долларов. Машина 2003 года выпуска с единственным владельцем и пробегом 27 тысяч километров тоже была вся в чёрном цвете. В её истории была одна незначительная авария.

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