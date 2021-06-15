BMW Z8 от Alpina могут продать за рекордную цену

Материал по теме
BMW, который почти не дешевеет: на продажу выставлен родстер Z8 начала двухтысячных
Мотоцикл Aurus назовут в честь кремлёвской стены
Дмитрий Елизаров
Один из 555 родстеров, когда-либо построенных ателье Alpina на базе BMW Z8, выставлен на продажу на онлайн-аукционе Bring a Trailer. За чёрный спорткар с восьмицилиндровым мотором и пробегом всего 51 километр уже предлагают 230 тысяч долларов (16,5 миллиона рублей), но до конца торгов ещё 8 дней.
За самый дорогой BMW Z8 из проданных на этой площадке заплатили 270 тысяч долларов, однако у более редкой модификации от Alpina есть возможность побить этот рекорд. Один из самых же дорогих BMW онлайн-аукциона в целом — это родстер 507 выпуска 1957 года, который был продан за 1 957 507 долларов (чуть более 141 миллиона рублей).