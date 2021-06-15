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BMW Z8 от Alpina могут продать за рекордную цену

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Дмитрий Елизаров

Один из 555 родстеров, когда-либо построенных ателье Alpina на базе BMW Z8, выставлен на продажу на онлайн-аукционе Bring a Trailer. За чёрный спорткар с восьмицилиндровым мотором и пробегом всего 51 километр уже предлагают 230 тысяч долларов (16,5 миллиона рублей), но до конца торгов ещё 8 дней.

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  • Собственную версию родстера под названием BMW Alpina Roadster V8 ателье представило в 2003 году — производство оригинальных Z8 к тому времени уже завершилось. Если оригиналь­ные родстеры комплекто­вались пятилитровым V8 от тогдашней BMW M5 в паре с шести­ступенчатой механической коробкой, то родстер от Alpina получил более компактный (4,8 литра) и менее мощный (375 л.с. против 400) двигатель, а механическую коробку заменили пятидиапазонным «автоматом».
  • Кроме того, в Alpina переработали подвеску родстера, сделав её более мягкой и подходящей для комфортных дальних путешествий.
  • Выставленный на продажу экземпляр — 151-й из партии и, судя по пробегу, изначально приобретался как коллекци­онный автомобиль. Родстер укомп­лектован складным мягким верхом и съёмной жёсткой крышей, ксеноновыми фарами и фирменными 20-дюймовыми колёсами. Интерьер отделан кожей наппа и снабжён кондици­онером, CD-чейнджером и акустикой Harman/Kardon.

За самый дорогой BMW Z8 из проданных на этой площадке заплатили 270 тысяч долларов, однако у более редкой модификации от Alpina есть возможность побить этот рекорд. Один из самых же дорогих BMW онлайн-аукциона в целом — это родстер 507 выпуска 1957 года, который был продан за 1 957 507 долларов (чуть более 141 миллиона рублей).

Согласны с тем, что Z8 — один из самых крутых BMW?

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