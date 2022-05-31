BMW X6 вышел на тесты с новым двигателем

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Раскрепощённый: подробный тест купе-кроссовера BMW X6
Российскому авторынку предсказали падение на 66–74%
Дмитрий Елизаров
Компания BMW продолжает тестировать обновлённую версию кроссовера X6: на этот раз фотошпионам попался на глаза, как пишет Motor1, вседорожник в модификации M60i. Он заменит собой нынешний M50i, а оснащать его планируется новым для модели восьмицилиндровым двигателем от седана 7 серии. Когда именно BMW представит обновлённое кросс-купе, пока неизвестно.
Ранее компания обновила свой флагманский кроссовер X7. Вседорожник получил двухъярусную оптику, огромные экраны в салоне и пересмотренную моторную гамму.