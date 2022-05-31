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BMW X6 вышел на тесты с новым двигателем

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Дмитрий Елизаров

Компания BMW продолжает тестировать обновлённую версию кроссовера X6: на этот раз фотошпионам попался на глаза, как пишет Motor1, вседорожник в модификации M60i. Он заменит собой нынешний M50i, а оснащать его планируется новым для модели восьмицилиндровым двигателем от седана 7 серии. Когда именно BMW представит обновлённое кросс-купе, пока неизвестно.

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  • По мнению издания, на наличие нового двигателя под капотом кроссовера указывает в первую очередь конфигурация выхлопа. BMW 7 серии в исполнении 760i оснащается 4,4-литровым V8, развивающим 544 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Для кросс-купе X6 двигатель могут дефорсировать, но вероятнее всего его отдача окажется больше, чем 530 л.с. у нынешнего X6 M50i.
  • В стандартное оснащение такого BMW X6 войдут восьмидиапазонный «автомат» и система полного привода.
  • Внешними отличиями обновлённого BMW X6 станут более тонкая оптика, иная графика задних фонарей и переработанные бамперы, а в салоне появятся, как ожидается, новый «цифровой кокопит» и изменённый селектор коробки передач. По мнению издания дебютирует новинка во всех трёх ипостасях — стандартной, M Perfromance и M-версии — ещё до конца года.

Ранее компания обновила свой флагманский кроссовер X7. Вседорожник получил двухъярусную оптику, огромные экраны в салоне и пересмотренную моторную гамму.

Будете ждать дебюта обновлённого BMW X6?

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