BMW X6, к которому лучше не подходить, старый Kia Rio без пробега и российские машины для работы и жизни там, где нет дорог. Главное за день

Эксплуатируете Toyota Camry шестого поколения (XV40), планируете приобрести такую модель или просто хотите выяснить, насколько в действительности надёжны Тойоты? Загляните в наши отчёты о надёжности Camry XV40 и её рестайлинговой версии. Как всегда, перед вами максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец такого автомобиля.

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К марке BMW в России отношение особое — тем более, к её «внедорожному купе» Х6. Для многих «икс-шестой» — синоним престижа, статуса и удовольствия от вождения. Этот кроссовер недешёв, но на вторичном рынке есть предложения почти на любой кошелёк. Увы, хватает среди них и автомобилей с тёмным прошлым. Разбираемся с одним из таких экземпляров в рубрике «Не бит, не крашен».

