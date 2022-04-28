Шведские спортсмены попытались обогнать раллийный болид — бегом

BMW X6, к которому лучше не подходить, старый Kia Rio без пробега и российские машины для работы и жизни там, где нет дорог. Главное за день

Новости

Редакция Авто.ру

Добрый вечер! У поклонников Porsche 911 сегодня появилась новая мечта. Компания представила ретро-версию спорткара с массивным спойлером в духе 911 Carrera RS из 1970-х, стилизованным салоном с отделкой клетчатой тканью и 550-сильным двигателем с механической коробкой передач. И это ещё не все новинки на сегодня! Так что переходим к другим новостям и статьям Журнала Авто.ру за последние 24 часа.

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Что это за деталь от старой машины? Заковыристая викторина

Современные автомобилисты более-менее представляют, что такое вариатор, непосредственный впрыск или активная аэродинамика. Однако с автокомпонентами, уже вышедшими из обихода, всё не так просто. Попробуете вспомнить или догадаться о предназначении агрегатов автомобилей прошлых лет? Спойлер: будет нелегко!

Самые крутые вахтовые машины из России и для России

Рабочее место — это не всегда кресло на колёсиках перед компьютером. И для многих россиян путь на работу начинается вовсе не с пополнения проездного или поиска каршеринга. Рассказываем о крутых машинах отечественного производства для работы и жизни там, где нет дорог, кофеен и карты «Тройка».

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Эксплуатируете Toyota Camry шестого поколения (XV40), планируете приобрести такую модель или просто хотите выяснить, насколько в действительности надёжны Тойоты? Загляните в наши отчёты о надёжности Camry XV40 и её рестайлинговой версии. Как всегда, перед вами максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец такого автомобиля.

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К марке BMW в России отношение особое — тем более, к её «внедорожному купе» Х6. Для многих «икс-шестой» — синоним престижа, статуса и удовольствия от вождения. Этот кроссовер недешёв, но на вторичном рынке есть предложения почти на любой кошелёк. Увы, хватает среди них и автомобилей с тёмным прошлым. Разбираемся с одним из таких экземпляров в рубрике «Не бит, не крашен».

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