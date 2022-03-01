BMW X5 стал внедорожным лимузином для Китая

Вся прибавка к расстоянию между осями отдана на увеличение комфорта задних пассажиров. С той же целью были удлинены задние боковые двери BMW X5. Появится ли у кроссовера с обозначением Li, традиционного для прочих удлинённых версий BMW, модификация с раздельными задними креслами, пока не уточняется.