BMW X5 стал внедорожным лимузином для Китая

Материал по теме
Рассекречена удлинённая Audi A7 для Китая: это седан
Редкий супервнедорожник в стиле Dodge Viper из 1990-х выставлен на продажу
Компания BMW объявила о создании сразу двух новых модификаций кроссовера X5 для рынка Китая. Обе они получили удлинённую на 130 миллиметров колёсную базу, но будут комплектоваться разными силовыми агрегатами. Кроме того, таким кроссоверам обещан расширенный набор оборудования, адаптированного к предпочтениям будущих покупателей.
На российском рынке BMW X5 получал специальный вариант исполнения летом прошлого года. Серия Black Vermilion отличалась особой отделкой кузова и салона, всего в нашей стране было доступно только 50 таких кроссоверов.