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BMW X5 стал внедорожным лимузином для Китая

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Дмитрий Елизаров

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Компания BMW объявила о создании сразу двух новых модификаций кроссовера X5 для рынка Китая. Обе они получили удлинённую на 130 миллиметров колёсную базу, но будут комплектоваться разными силовыми агрегатами. Кроме того, таким кроссоверам обещан расширенный набор оборудования, адаптированного к предпочтениям будущих покупателей.

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  • Вся прибавка к расстоянию между осями отдана на увеличение комфорта задних пассажиров. С той же целью были удлинены задние боковые двери BMW X5. Появится ли у кроссовера с обозначением Li, традиционного для прочих удлинённых версий BMW, модификация с раздельными задними креслами, пока не уточняется.
  • Удлинённые BMW X5 оснастили перенастроенным в сторону большего ездового комфорта шасси, которое уже в базовой комплектации снабдят электронноуправляемыми амортизаторами. Опционально для BMW X5 Li доступна пневмоподвеска на обеих осях.
  • Новый вседорожник появится на рынке с двумя двигателями. BMW X5 xDrive30Li оснастят двухлитровой «турбочетвёркой» на 272 л.с., кроссовер с индексом xDrive40Li получит трёхлитровую «шестёрку» с отдачей 370 л.с. Оба мотора будут работать с восьмиступенчатым «автоматом и системой полного привода».
  • Производитель утверждает, что специально для новинок были разработаны новые особо комфортные сиденья, спинка заднего дивана получила четырёхступенчатую регулировку, а сами кроссоверы по умолчанию украсят аэродинамическими элементами из пакета M Aerodynamics. Среди опций упомянуты панорамное остекление и атмосферная подсветка салона.
  • BMW выпускает кроссоверы X5 для глобального рынка на американском заводе, однако сборку удлинённых версий организуют в китайском Шэньяне. Утверждается, что со старшими моделями X-линейки BMW такое происходит впервые. Продажи «лимузинов» стартуют в апреле нынешнего года.

На российском рынке BMW X5 получал специальный вариант исполнения летом прошлого года. Серия Black Vermilion отличалась особой отделкой кузова и салона, всего в нашей стране было доступно только 50 таких кроссоверов.

Стоило бы удлинить стандартный BMW X5, как считаете?

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