BMW X2 снимают с производства, но замена пока не подтверждена

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У кроссовера BMW X2 появилась молодёжная спецверсия
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Кирилл Малышев
Вслед за компактным кроссовером BMW X1 готовится обновиться и кросс-купе X2. Эта модель пропала с американского сайта немецкого концерна, заметил портал Car Buzz.
Родственный BMW X1 сменил поколение в конце весны. Он стал крупнее кроссовера предыдущего поколения и обзавёлся изогнутым дисплеем в салоне. Наряду с бензиновыми, дизельными и гибридными версиями у модели впервые появился чисто электрический вариант.