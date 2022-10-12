Подержанные машины из КНР, уход Nissan и «Нивы» с кондиционером. Главное за день

BMW X2 снимают с производства, но замена пока не подтверждена
Новости

Кирилл Малышев

Вслед за компактным кроссовером BMW X1 готовится обновиться и кросс-купе X2. Эта модель пропала с американского сайта немецкого концерна, заметил портал Car Buzz.

Читайте нас в Дзене!

BMW X2

  • Впрочем, пока это лишь означает то, что на текущее поколение модели перестали принимать заказы. А вот появление преемника баварцы официально пока не подтверждали. Не мелькала машина и на шпионских снимках.
  • Нередко модели остаются без преемников из-за рыночного провала предшественника. На продажи BMW X2 производитель не жаловался. Однако очевидно, что модель продавалась хуже соплатформенного и более практичного X1.
  • Издание предполагает, что кросс-купе может выйти, к примеру, только в электрическом варианте. Эта версия выглядит правдоподобно: чтобы не тратиться на разработку дополнительных версий, можно ограничиться одной, наиболее перспективной.

Родственный BMW X1 сменил поколение в конце весны. Он стал крупнее кроссовера предыдущего поколения и обзавёлся изогнутым дисплеем в салоне. Наряду с бензиновыми, дизельными и гибридными версиями у модели впервые появился чисто электрический вариант.

Хотели бы видеть преемника BMW X2?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании