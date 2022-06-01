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BMW X1 третьего поколения: изогнутый экран и много силовых установок

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Кирилл Малышев

Компания BMW рассекретила кроссовер X1 третьего поколения, официальные снимки которого появились накануне. Новинка стала заметно крупнее по сравнению с предшествующей моделью, получила узнаваемый силуэт c оптикой в стиле недавно обновившейся 3 серии. В салоне появилась медиасистема iDrive 8, а список оборудования расширен за счёт новых водительских ассистентов.

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  • Новый X1 оказался на 43 миллиметр длиннее, на 23 миллиметра шире и на 43 миллиметра выше предшественника. Его габариты составляют 4500х1845х1642 миллиметров. Расстояние между осями увеличилось на 23 миллиметра до 2692 миллиметров.
  • Объём багажника увеличился с 505 до 540 литров, при этом со сложенными спинками заднего дивана его объём составит 1600 литров (это на 50 литров больше, чем у нынешней модели).
  • По умолчанию модель оснащается 17-дюймовыми колёсными дисками, топовым модификациям достанутся 18-дюймовые. За доплату кроссовер можно оборудовать дисками диаметром 19–20 дюймов.
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  • В интерьере появился изогнутый сдвоенный экран, состоящий из 10,7-дюймового мультимедийного дисплея и 10,2-дюймовой цифровой приборной панели. Кроме того, здесь установлены новые кресла, которые опционально заменят на спортивные. Кроме того, в салоне теперь есть специальная камера, с помощью которой владелец сможет делать фотографии и отправлять их на свой смартфон, а также контролировать происходящее внутри в приложении My BMW.
  • По умолчанию новинка оснащается двухзонным климат-контролем, навигатором, системой предупреждения фронтальных столкновений, парковочным ассистентом и акустической системой с 6 динамиками. Опционально доступны премиальная акустика Harman Kardon с 12 динамиками, панорамная крыша и амбиентная подсветка.
  • В моторную гамму кроссовера входят гибридные силовые установки на базе двухлитрового бензинового двигателя или дизеля объемом 1,5 литра. В первом случае отдача составляет 326 л. с. и 477 Нм, во втором — 245  сил и 477 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает у таких машин 5,7 и 6,8 секунды соответственно, а запас хода на электротяге варьируется от 78 до 89 километров.
  • Помимо этого, автомобиль будет предложен с мягко-гибридными установками на базе бензинового 218-сильного двигателя или мотора на тяжёлом топливе мощностью 211 сил. Сочетаются агрегаты с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.
  • Новый BMW X1 поступит в продажу в Германии в октябре по цене от 47 550 евро.

Вместе с новым поколением X1 баварский концерн рассекретил и свою первую чисто электрическую компактную модель, которой стал вседорожник iX1. Он будет доступен в единственном полноприводном исполнении xDrive30 с двумя электромоторами с суммарной отдачей 313 лошадиных сил. iX1 набирает сотню за 5,7 секунды, его максимальная скорость ограничена на отметке 180 км﻿/﻿ч. Запас хода машины составляет 438 километров. В качестве бонуса покупатели электрокроссовера получат бесплатный доступ к европейской сети зарядных станций Ionity сроком на год.

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