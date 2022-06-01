BMW X1 третьего поколения: изогнутый экран и много силовых установок

В моторную гамму кроссовера входят гибридные силовые установки на базе двухлитрового бензинового двигателя или дизеля объемом 1,5 литра. В первом случае отдача составляет 326 л. с. и 477 Нм, во втором — 245 сил и 477 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает у таких машин 5,7 и 6,8 секунды соответственно, а запас хода на электротяге варьируется от 78 до 89 километров.

Помимо этого, автомобиль будет предложен с мягко-гибридными установками на базе бензинового 218-сильного двигателя или мотора на тяжёлом топливе мощностью 211 сил. Сочетаются агрегаты с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Новый BMW X1 поступит в продажу в Германии в октябре по цене от 47 550 евро.

Вместе с новым поколением X1 баварский концерн рассекретил и свою первую чисто электрическую компактную модель, которой стал вседорожник iX1. Он будет доступен в единственном полноприводном исполнении xDrive30 с двумя электромоторами с суммарной отдачей 313 лошадиных сил. iX1 набирает сотню за 5,7 секунды, его максимальная скорость ограничена на отметке 180 км﻿/﻿ч. Запас хода машины составляет 438 километров. В качестве бонуса покупатели электрокроссовера получат бесплатный доступ к европейской сети зарядных станций Ionity сроком на год.