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BMW X1 прошёл лосиный тест почти так же, как BMW M4
Новости

Дмитрий Елизаров

Специалисты испанского издания km77 опубликовали видеоотчёт об испытаниях нового кроссовера BMW X1 манёвром уклонения от препятствия — так называемым лосиным тестом. Максимальная скорость прохождения коридора, которой удалось добиться от кроссовера, составила 74 км/ч. Это не лучший результат, но всего на 2 км/ч ниже, чем показало на том же тесте купе BMW M4.

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  • В испытаниях участвовала переднеприводная версия BMW X1 с базовым дизельным мотором на 19-дюймовых колёсных дисках.
  • Во время первой попытки пройти тестовую траекторию на эталонных 77 км/ч водитель столкнулся с чересчур резкой реакцией системы стабилизации, внезапно почти «закусившей» правое переднее колесо. В итоге несколько конусов было сбито. Скорость снизили до 74 км/ч, а водитель действовал рулём более плавно, чтобы не провоцировать электронику, — это позволило завершить испытание без помарок. Однако повышение скорости снова приводило к потере траектории.
  • Тем не менее испытатели назвали реакции BMW X1 адекватными и прогнозируемыми для автомобиля такого типа. На традиционном для издания слаломе вопросов к кроссоверу не возникло: BMW X1 удалось проехать «змейку» быстрее, чем, к примеру, VW Polo или Opel Astra.

В случае с BMW M4, продемонстрировавшей явную избыточную поворачиваемость, испытатели объясняли не лучшие результаты спецификой настройки бортовой электроники. По мнению авторов теста, она ориентирована на эксплуатацию на треке, а не на дорогах общего пользования.

Как считаете, ожидаемый результат?

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