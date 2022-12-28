BMW X1 прошёл лосиный тест почти так же, как BMW M4

Во время первой попытки пройти тестовую траекторию на эталонных 77 км/ч водитель столкнулся с чересчур резкой реакцией системы стабилизации, внезапно почти «закусившей» правое переднее колесо. В итоге несколько конусов было сбито. Скорость снизили до 74 км/ч, а водитель действовал рулём более плавно, чтобы не провоцировать электронику, — это позволило завершить испытание без помарок. Однако повышение скорости снова приводило к потере траектории.