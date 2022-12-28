BMW X1 прошёл лосиный тест почти так же, как BMW M4

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Дмитрий Елизаров
Специалисты испанского издания km77 опубликовали видеоотчёт об испытаниях нового кроссовера BMW X1 манёвром уклонения от препятствия — так называемым лосиным тестом. Максимальная скорость прохождения коридора, которой удалось добиться от кроссовера, составила 74 км/ч. Это не лучший результат, но всего на 2 км/ч ниже, чем показало на том же тесте купе BMW M4.
В случае с BMW M4, продемонстрировавшей явную избыточную поворачиваемость, испытатели объясняли не лучшие результаты спецификой настройки бортовой электроники. По мнению авторов теста, она ориентирована на эксплуатацию на треке, а не на дорогах общего пользования.