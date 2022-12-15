Электрический универсал BMW 5 серии: первые фотографии

Об электрической природе прототипа говорят соответствующие наклейки на маскировочной плёнке. Предполагается, что для универсала адаптируют моторы от BMW iX, силовые установки которого развивают до 540 л.с. Тестовый автомобиль оснащён ярко окрашенными тормозными суппортами, что позволяет сделать вывод о «подогретом» статусе электрокара. При этом у

пятидверной

BMW 5 серии будут и модификации с традиционными силовыми установками.