Электрический универсал BMW 5 серии: первые фотографии

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Новый BMW 5 серии на шпионских фото лишился части камуфляжа
Rolls-Royce построил шесть особых Phantom с картинами внутри
Дмитрий Елизаров
Компания BMW начала тестировать универсал 5 серии нового поколения с электромоторами. Как предполагает издание Cascoops, публикующее фотографии прототипа, эту модификацию могут оснастить одной из силовых установок от BMW iX. Ожидается, что «пятёрка» BMW сменит поколение в первой половине следующего года.
Седан также получит электрическую версию i5, при этом некоторые модификации окажутся сопоставимы по мощности с бензиновой M5. Об этом свидетельствуют данные фотошпионов, полученные в конце сентября: фотографам удалось запечатлеть четырёхдверку с индексом M60.