Rolls-Royce построил шесть особых Phantom с картинами внутри

Электрический универсал BMW 5 серии: первые фотографии
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания BMW начала тестировать универсал 5 серии нового поколения с электромоторами. Как предполагает издание Cascoops, публикующее фотографии прототипа, эту модификацию могут оснастить одной из силовых установок от BMW iX. Ожидается, что «пятёрка» BMW сменит поколение в первой половине следующего года.

Голосуйте за главную новинку 2022 года!
1/5
  • Тестовый прототип укутан в плотный камуфляж, но некоторые выводы о внешности будущего универсала сделать всё же можно. К примеру, он получит такой же плоский капот, как и седан 5 серии, умеренной величины решётку радиатора и новую оптику.
  • Силуэт универсала выглядит сдержанным и плавным в том числе за счёт необычного решения задней стойки, которая выполнена достаточно широкой.
  • Об электрической природе прототипа говорят соответствующие наклейки на маскировочной плёнке. Предполагается, что для универсала адаптируют моторы от BMW iX, силовые установки которого развивают до 540 л.с. Тестовый автомобиль оснащён ярко окрашенными тормозными суппортами, что позволяет сделать вывод о «подогретом» статусе электрокара. При этом у пятидверной BMW 5 серии будут и модификации с традиционными силовыми установками.

Седан также получит электрическую версию i5, при этом некоторые модификации окажутся сопоставимы по мощности с бензиновой M5. Об этом свидетельствуют данные фотошпионов, полученные в конце сентября: фотографам удалось запечатлеть четырёхдверку с индексом M60.

Электроуниверсал из Баварии — как вам идея?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании