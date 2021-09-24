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Компания BMW выпустила эксклюзивный X7 для Японии с отделкой тканью Нишидзин
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Дмитрий Елизаров

Компания BMW представила крайне ограниченную серию кроссоверов X7 для японского рынка под названием Nishijin Edition — она состоит только из трёх экземпляров. Вседорожники будут отличаться уникальным переливчатым цветом кузова и особой отделкой салона, выполненной по традиционным японским канонам.

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  • Все три BMW X7 Nishijin Edition выкрасят в оттенок Ametrine. Краска для него включает смесь нескольких пигментов с частичками алюминия и слюды. В сочетании с много­слойным лаком это обеспечивает эффект смены оттенков в зави­симости от угла падения солнечного света и направления взгляда.
  • Салон кроссоверов отделают главным образом кожей мерино оттенка слоновой кости и алькантарой. Однако кроме них в оформлении применяется текстиль, выпол­ненный по традици­онной японской технологии Нишидзин. Она подразумевает изготов­ление ткани вручную из нескольких типов пряжи посредством особой техники плетения. С помощью этой технологии отделан ряд поверх­ностей в салоне кроссовера, а при оформлении централь­ного подлокотника и декоративных вставок использованы также кожа и тонкая металлическая фольга.
  • Особые BMW X7 базируются на версии xDrive40d в богатой комплектации Pure Excellence. Кроссоверы оснащены трёхлитровым дизелем, развивающим 340 л.с. и 700 Нм, а также 48-вольтовым стартер-генератором. Оценён каждый из Nishijin Edition в 16,8 миллиона иен (11,1 миллиона рублей). В России цены на X7 с той же силовой установкой начинаются с 8,08 миллиона рублей.

В начале осени стало известно об ещё одном японском «эксклюзиве» — в страну ввезли первый экземпляр российской Lada Vesta Sport. Инициативные японцы намерены продать его по цене вдвое дороже, чем в России.

Предпочитаете ткань или кожу в салоне?

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