Компания BMW выпустила эксклюзивный X7 для Японии с отделкой тканью Нишидзин

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Дмитрий Елизаров
Компания BMW представила крайне ограниченную серию кроссоверов X7 для японского рынка под названием Nishijin Edition — она состоит только из трёх экземпляров. Вседорожники будут отличаться уникальным переливчатым цветом кузова и особой отделкой салона, выполненной по традиционным японским канонам.
В начале осени стало известно об ещё одном японском «эксклюзиве» — в страну ввезли первый экземпляр российской Lada Vesta Sport. Инициативные японцы намерены продать его по цене вдвое дороже, чем в России.