BMW выпустит 600-сильный суперкар за 750 тысяч евро

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Дмитрий Елизаров
Компания BMW в нынешнем году празднует 50-летний юбилей подразделения М. К этой дате компания выпустила универсал M3 Touring и кроссовер XM, но, по данным BMW Blog, до конца года компания представит ещё одну, более эксклюзивную модель. Она станет посвящением знаменитому купе 3.0 CSL и выйдет тиражом только 50 экземпляров.
В нынешнем же году компания должна представить серийную версию концепта BMW XM, который считается первым в истории кроссовером «подразделения М». Официально дата дебюта пока не названа, но фотошпионы уже замечали вседорожник почти без камуфляжа.