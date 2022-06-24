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BMW выпустит 600-сильный суперкар за 750 тысяч евро

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Дмитрий Елизаров

Компания BMW в нынешнем году празднует 50-летний юбилей подразделения М. К этой дате компания выпустила универсал M3 Touring и кроссовер XM, но, по данным BMW Blog, до конца года компания представит ещё одну, более эксклюзивную модель. Она станет посвящением знаменитому купе 3.0 CSL и выйдет тиражом только 50 экземпляров.

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BMW 3.0 CSL и концепт-кар BMW 3.0 CSL Hommage 2015 года

  • Издание предполагает, что базироваться новинка будет на уже имеющемся у BMW купе M4 CSL, однако получит ряд радикальных отличий. Например, для суперкара спроектируют собственный дизайн кузова, хотя силовую структуру трогать не станут: купе среди прочего обзаведётся рядом активных аэродинамических элементов.
  • Ещё одно серьёзное отличие — новый силовой агрегат. BMW M4 CSL оснащается 550-сильной версией трёхлитровой рядной «шестёрки», но для новинки отдачу мотора планируется довести до 600 л.с. Безальтернативной коробкой передач станет «механика», тогда как M4 CSL комплектуется только восьмидиапазонным «автоматом». Привод — исключительно задний.
  • Таким образом, суперкар ориентируют на поклонников «чистых» водительских ощущений. Подчеркнуть это должно будет наименование: купе выйдет на рынок под классическим именем 3.0 CSL и тем самым станет прямым наследником культовой модели. Лимитированная партия и технические достоинства обуславливают и высокую цену: издание утверждает, что новая 3.0 CSL будет стоить не менее 750 тысяч евро.

В нынешнем же году компания должна представить серийную версию концепта BMW XM, который считается первым в истории кроссовером «подразделения М». Официально дата дебюта пока не названа, но фотошпионы уже замечали вседорожник почти без камуфляжа.

Как считаете, нужен BMW такой суперкар?

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