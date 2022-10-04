Новый Renault 4 показали на тизерах: это электрический кроссовер с внедорожным обвесом

BMW готовит четыре больших электрокроссовера — iX6, iX7, iX8 и iX9
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания BMW зарегистрировала в патентном ведомстве Германии четыре новых товарных знака для моделей, сейчас в линейке отсутствующих. Как пишет CarBuzz, это сочетания символов iX6, iX7, iX8 и iX9. Два первых по версии издания могут оказаться электрическими аналогами уже имеющихся кроссоверов с ДВС, а последний станет прямым конкурентом премиальных моделей от марок наподобие Rolls-Royce.

Читайте нас в Дзене!
  • По данным издания первым на рынке появится BMW iX7, но случится это только в середине 2027 года. Вседорожник с тремя рядами кресел в салоне будет позиционироваться как батарейная альтернатива нынешнему BMW X7, а основным его рыночным конкурентом станет Mercedes-Benz EQS SUV. Силовые установки для него позаимствуют у уже выпущенного седана BMW i7.
  • В свою очередь, BMW iX6, который выйдет годом позже, может стать кросс-купейной версией актуального BMW iX с аналогичными моторами, но более спортивным имиджем. BMW iX8 вероятнее всего разделит платформу с iX7, но также будет позиционироваться как более «драйверская» версия. Однако самым спортивным баварским кроссовером в этом сегменте останется BMW XM. Прямой конкуренции между этими моделями не ожидается, так как их оснастят силовыми установками разного типа: вседорожник от BMW M является гибридом.
  • BMW iX9, судя по индексу, станет самой крупной моделью и с высокой долей вероятности займёт флагманскую позицию. Предположительно при разработке этого электрокара BMW сделает ставку не на спортивность, а на комфорт по аналогии, к примеру, с Rolls-Royce Cullinan. Таким образом на iX9 будут применены все накопленные к тому времени технологические достижения компании. Когда именно две последние модели появятся на рынке, пока не уточняется.

Rolls-Royce в свою очередь также планирует переводить свою линейку на электротягу. Вероятнее всего, этот процесс затронет и Cullinan, но первой батарейной моделью британской марки станет купе Spectre, которое выйдет в 2023 году. Разрабатывают его с активным заимствованием технологий BMW.

Нужны BMW ещё более крупные кроссоверы?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании