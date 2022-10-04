BMW готовит четыре больших электрокроссовера — iX6, iX7, iX8 и iX9

Дмитрий Елизаров
Компания BMW зарегистрировала в патентном ведомстве Германии четыре новых товарных знака для моделей, сейчас в линейке отсутствующих. Как пишет CarBuzz, это сочетания символов iX6, iX7, iX8 и iX9. Два первых по версии издания могут оказаться электрическими аналогами уже имеющихся кроссоверов с ДВС, а последний станет прямым конкурентом премиальных моделей от марок наподобие Rolls-Royce.
- По данным издания первым на рынке появится BMW iX7, но случится это только в середине 2027 года. Вседорожник с тремя рядами кресел в салоне будет позиционироваться как батарейная альтернатива нынешнему BMW X7, а основным его рыночным конкурентом станет Mercedes-Benz EQS SUV. Силовые установки для него позаимствуют у уже выпущенного седана BMW i7.
- В свою очередь, BMW iX6, который выйдет годом позже, может стать кросс-купейной версией актуального BMW iX с аналогичными моторами, но более спортивным имиджем. BMW iX8 вероятнее всего разделит платформу с iX7, но также будет позиционироваться как более «драйверская» версия. Однако самым спортивным баварским кроссовером в этом сегменте останется BMW XM. Прямой конкуренции между этими моделями не ожидается, так как их оснастят силовыми установками разного типа: вседорожник от BMW M является гибридом.
- BMW iX9, судя по индексу, станет самой крупной моделью и с высокой долей вероятности займёт флагманскую позицию. Предположительно при разработке этого электрокара BMW сделает ставку не на спортивность, а на комфорт по аналогии, к примеру, с Rolls-Royce Cullinan. Таким образом на iX9 будут применены все накопленные к тому времени технологические достижения компании. Когда именно две последние модели появятся на рынке, пока не уточняется.
Rolls-Royce в свою очередь также планирует переводить свою линейку на электротягу. Вероятнее всего, этот процесс затронет и Cullinan, но первой батарейной моделью британской марки станет купе Spectre, которое выйдет в 2023 году. Разрабатывают его с активным заимствованием технологий BMW.