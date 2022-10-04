BMW готовит четыре больших электрокроссовера — iX6, iX7, iX8 и iX9

По данным издания первым на рынке появится BMW iX7, но случится это только в

середине 2027 года. Вседорожник с тремя рядами кресел в салоне будет позиционироваться как батарейная альтернатива нынешнему BMW X7, а основным его рыночным конкурентом станет

M

ercedes-Benz EQS SUV.

Силовые установки для него позаимствуют у уже выпущенного седана BMW i7.