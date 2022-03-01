Концерн BMWвслед за остальными европейскими и американскими брендами объявил о приостановке поставок новыхмашин в Россию. Одновременно прекращена и сборка автомобилей на калининградском «Автоторе», пишет «РИА Новости». В компанииобъяснили, что шаг связан со сложившейся геополитической ситуацией. «Дальнейшиерешения будут приниматься исходя из развития ситуации», — рассказали впредставительстве BMW.Производитель сообщил,что ограничения коснулись и поставок запасных частей. Однако в BMW уверили, чтоприлагают все усилия, чтобы сервисное и гарантийное обслуживание для клиентовсохранялось «с соблюдением всех стандартов BMW Group».Ещё вначале февраля компания BMW объявляла об углублении сотрудничества скалининградским заводом. Немцы планировали наладить там выпуск автомобилей пополному циклу, со сваркой и окраской кузовов. В проекте были кроссоверы Х5, Х6и Х7, а также седаны 5 серии.