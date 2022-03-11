BMW тестирует морозами водородную версию X5

- По заявлению BMW,
испытания показали, что водородная силовая установка даже зимой способна
обеспечить удобство использования, аналогичное стандартному ДВС. Даже в очень
холодную погоду заправка баков водородом занимает три-четыре минуты.
- По словам члена правления
BMW Франка Вебера двигатель кроссовера iX5 Hydrogen обеспечивает полную мощность при температурах ниже
20 градусов мороза. А следовательно, водородный привод представляет собой
жизнеспособную альтернативу не только машинам с ДВС, но и обычным
электромобилям.
- Силовая установка BMW iX5
Hydrogen общей мощностью 374 л.с. включает в себя как топливные элементы,
вырабатывающие электроэнергию, так и два бака для водорода. Они изготовлены из
пластика, армированного углеволокном, и выдерживают давление до 700 бар. Кроме
того, вседорожник оснащён и традиционной аккумуляторной батареей. Образующееся
в результате работы силовой установки тепло используется для обогрева салона, а
выхлопные газы такого кроссовера представляют собой обычный водяной пар.
- О полноценном серийном
производстве водородных кроссоверов BMW пока не заявляет, хотя и намерена в
течение 2022 года выпустить небольшую партию iX5 Hydrogen для дальнейших
испытаний. Кроме того, концерн собирается поучаствовать в расширении сети
водородных заправок.
Автомобили с аналогичными
установками разрабатывают и в России: во всяком случае, в мае прошлого года в
рамках запуска серийного производства седана Aurus Senat была
продемонстрирована и его модификация на топливных элементах. Правда, её
серийные перспективы до сих пор не озвучены.