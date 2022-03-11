BMW тестирует морозами водородную версию X5

Силовая установка BMW iX5 Hydrogen общей мощностью 374 л.с. включает в себя как топливные элементы, вырабатывающие электроэнергию, так и два бака для водорода. Они изготовлены из пластика, армированного углеволокном, и выдерживают давление до 700 бар. Кроме того, вседорожник оснащён и традиционной аккумуляторной батареей. Образующееся в результате работы силовой установки тепло используется для обогрева салона, а выхлопные газы такого кроссовера представляют собой обычный водяной пар.