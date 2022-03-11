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BMW тестирует морозами водородную версию X5

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Дмитрий Елизаров

Компания BMW поделилась изображениями кроссовера iX5 Hydrogen с водородным приводом, который проходит испытания на севере Швеции при температурах ниже 20 градусов мороза. Неподалёку от Полярного круга проверяется способность силовой установки и бортовой электроники работать в экстремальном холоде.

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  • По заявлению BMW, испытания показали, что водородная силовая установка даже зимой способна обеспечить удобство использования, аналогичное стандартному ДВС. Даже в очень холодную погоду заправка баков водородом занимает три-четыре минуты.
  • По словам члена правления BMW Франка Вебера двигатель кроссовера iX5 Hydrogen обеспечивает полную мощность при температурах ниже 20 градусов мороза. А следовательно, водородный привод представляет собой жизнеспособную альтернативу не только машинам с ДВС, но и обычным электромобилям.
  • Силовая установка BMW iX5 Hydrogen общей мощностью 374 л.с. включает в себя как топливные элементы, вырабатывающие электроэнергию, так и два бака для водорода. Они изготовлены из пластика, армированного углеволокном, и выдерживают давление до 700 бар. Кроме того, вседорожник оснащён и традиционной аккумуляторной батареей. Образующееся в результате работы силовой установки тепло используется для обогрева салона, а выхлопные газы такого кроссовера представляют собой обычный водяной пар.
  • О полноценном серийном производстве водородных кроссоверов BMW пока не заявляет, хотя и намерена в течение 2022 года выпустить небольшую партию iX5 Hydrogen для дальнейших испытаний. Кроме того, концерн собирается поучаствовать в расширении сети водородных заправок.

Автомобили с аналогичными установками разрабатывают и в России: во всяком случае, в мае прошлого года в рамках запуска серийного производства седана Aurus Senat была продемонстрирована и его модификация на топливных элементах. Правда, её серийные перспективы до сих пор не озвучены.

Предпочли бы водородную машину или электрокар?

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