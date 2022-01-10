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BMW стала самой популярной премиальной маркой в мире

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Дмитрий Елизаров

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По итогам 2021 года компания BMW стала лидером премиального сегмента по всему миру, впервые за пять лет заметно опередив конкурентов из Mercedes-Benz. Как уточняет Carscoops, баварцы возглавили продажи в премиум-сегменте и в США, однако в этой стране им пришлось конкурировать с Tesla.

  • В прошедшем году компания BMW смогла реализовать 2,2 миллиона авто­мобилей по всему миру, тогда как марка Mercedes-Benz — только 2,05 миллиона. По сравнению с коронавирусным 2020 годом продажи Mercedes-Benz сократились на 5%.
  • При этом на долю США пришлось 336 644 единицы BMW, и это на 21% больше, чем в позапрошлом году. Однако обойти своего главного в 2021‑м конкурента — производителя электрокаров Tesla — баварцы смогли всего примерно на 20 тысяч автомобилей. Аналитики рынка не исключают, что с теми темпами роста, которые последнее время демонстри­рует Tesla, по итогам 2022 года именно эта марка возглавит премиальный сегмент как минимум в Северной Америке.
  • Ещё один бренд, который сумел преодолеть 300-тысячный рубеж в США, — это Lexus, завершивший 2021 год с результатом в 304 475 машин, причём на долю электрифи­цированных моделей этой марки впервые пришлась четверть всех продаж. А Mercedes-Benz сумел продать только 276 102 автомобиля, и это всего на 0,4% больше результатов позапрошлого года. Ещё один представитель «Большой немецкой тройки», марка Audi, реализовала в США чуть более 196 тысяч машин.

О рекордных продажах в 2021 году Tesla сообщила в начале января. Производитель смог поставить покупателям почти миллион электро­мобилей, что почти вдвое больше, чем в 2020 году.

BMW и Tesla — действительно конкуренты?

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