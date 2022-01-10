BMW стала самой популярной премиальной маркой в мире

По итогам 2021 года компания BMW стала лидером премиального сегмента по всему миру, впервые за пять лет заметно опередив конкурентов из Mercedes-Benz. Как уточняет Carscoops, баварцы возглавили продажи в премиум-сегменте и в США, однако в этой стране им пришлось конкурировать с Tesla.