BMW стала самой популярной премиальной маркой в мире

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По итогам 2021 года компания BMW стала лидером премиального сегмента по всему миру, впервые за пять лет заметно опередив конкурентов из Mercedes-Benz. Как уточняет Carscoops, баварцы возглавили продажи в премиум-сегменте и в США, однако в этой стране им пришлось конкурировать с Tesla.
О рекордных продажах в 2021 году Tesla сообщила в начале января. Производитель смог поставить покупателям почти миллион электромобилей, что почти вдвое больше, чем в 2020 году.