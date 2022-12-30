Компания BMW снова начала поставлять запчасти в Россию

В компании заявили также, что благодаря совместным с партнёрами из дилерской сети усилиями созданы условия для выполнения гарантийных обязательств. Заводская гарантия будет поддерживаться несмотря на ограниченную доступность некоторых деталей. Гарантия продолжает распространяться на автомобили, официально проданные на российском рынке.