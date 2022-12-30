Компания BMW снова начала поставлять запчасти в Россию

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Дмитрий Елизаров
Российский офис BMW возобновил поставки оригинальных запчастей на центральный склад. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на заявление компании. Кроме того, в BMW подтвердили продолжение выполнения гарантийных обязательств.
Ранее стало известно, что компания Mercedes-Benz отключила сервисным центрам в России доступ к ряду онлайн-сервисов. В итоге специалистам центров стали недоступны программы для диагностики и настройки ряда агрегатов.
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