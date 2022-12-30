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Компания BMW снова начала поставлять запчасти в Россию
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Дмитрий Елизаров

Российский офис BMW возобновил поставки оригинальных запчастей на центральный склад. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на заявление компании. Кроме того, в BMW подтвердили продолжение выполнения гарантийных обязательств.

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  • В Россию поставляются те запчасти BMW, по которым удалось восстановить логистические цепочки. Судя по заявлению компании, речь идёт лишь о части оригинальных деталей.
  • В компании заявили также, что благодаря совместным с партнёрами из дилерской сети усилиями созданы условия для выполнения гарантийных обязательств. Заводская гарантия будет поддерживаться несмотря на ограниченную доступность некоторых деталей. Гарантия продолжает распространяться на автомобили, официально проданные на российском рынке.

Ранее стало известно, что компания Mercedes-Benz отключила сервисным центрам в России доступ к ряду онлайн-сервисов. В итоге специалистам центров стали недоступны программы для диагностики и настройки ряда агрегатов.

Уже отказались от оригинальных запчастей?

Фото на обложке: officelife.media

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