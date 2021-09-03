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В BMW сделали прототип из вторично переработанного сырья
Новости

Кирилл Малышев

Компания BMW разработала прототип i Vision Circular, который призван продемон­стрировать высокий уровень бережного отношения к природе. Премьера концепт-кара состоится на автосалоне в Мюнхене, который откроется 6 сентября. Пока немецкий автопроиз­водитель показал лишь тизер новинки.

  • BMW i Vision Circular на 100 процентов состоит из материалов вторичной переработки и сам может быть полностью переработан. Таким образом, его создание практически не повредило экологии, а в конце срока службы концепт-кар можно будет также безболез­ненно переработать в другие товары.
  • Этим прототипом в BMW покажут, какими станут премиаль­ные средства индивидуаль­ной мобиль­ности будущего примерно в 2040 году. Ещё одна цель, которую преследует немецкий автопроиз­водитель с i Vision Circular, — показать, что заботиться об экологии можно не только с помощью запретов и ограничений, но также инноваций.

BMW собирается снизить к 2030 году средние выбросы CO2 на километр пробега одной своей машины минимум на 50 процентов. Если рассматривать весь жизненный цикл автомобиля, включая произ­водство, поставки компонентов и последующую утилизацию, то выбросы удастся уменьшить на 40 процентов. К 2030 году доля электрокаров в мировых продажах BMW достигнет половины, а MINI будет предлагать исключительно электрические модели.

Вы бы ездили на машине из вторсырья?

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