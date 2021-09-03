В BMW сделали прототип из вторично переработанного сырья

BMW i Vision Circular на 100 процентов состоит из материалов вторичной переработки и сам может быть полностью переработан. Таким образом, его создание практически не повредило экологии, а в конце срока службы концепт-кар можно будет также безболез­ненно переработать в другие товары.

Этим прототипом в BMW покажут, какими станут премиаль­ные средства индивидуаль­ной мобиль­ности будущего примерно в 2040 году. Ещё одна цель, которую преследует немецкий автопроиз­водитель с i Vision Circular, — показать, что заботиться об экологии можно не только с помощью запретов и ограничений, но также инноваций.

BMW собирается снизить к 2030 году средние выбросы CO2 на километр пробега одной своей машины минимум на 50 процентов. Если рассматривать весь жизненный цикл автомобиля, включая произ­водство, поставки компонентов и последующую утилизацию, то выбросы удастся уменьшить на 40 процентов. К 2030 году доля электрокаров в мировых продажах BMW достигнет половины, а MINI будет предлагать исключительно электрические модели.