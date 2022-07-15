В BMW разъяснили, как будет работать система опций по подписке

Компания BMW (во всяком случае, её североамериканское подразделение) отреагировала на ажиотаж вокруг введённой ею системы оплаты ряда опций по подписке, которая появилась и в России. На сайте бренда в США появилось официальное разъяснение, в котором говорится, что оборудование, оплаченное при покупке и установленное при сборке на заводе, никто блокировать не собирается.