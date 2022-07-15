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В BMW разъяснили, как будет работать система опций по подписке

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Дмитрий Елизаров

Компания BMW (во всяком случае, её североамериканское подразделение) отреагировала на ажиотаж вокруг введённой ею системы оплаты ряда опций по подписке, которая появилась и в России. На сайте бренда в США появилось официальное разъяснение, в котором говорится, что оборудование, оплаченное при покупке и установленное при сборке на заводе, никто блокировать не собирается.

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  • Компания заявила, что изначально заказанные для автомобиля опции, включая подогрев сидений, останутся полностью работоспособными на весь срок службы автомобиля. По подсчётам BMW, в Северной Америке более 90% машин продаются с предзаказанным подогревом.
  • Функция доступа к ряду опций по подписке (в США она именуется Functions on Demand, «Функции по требованию»), по мнению BMW, может использоваться автовладельцами для знакомства с новыми возможностями автомобилей на короткий срок.
  • «Важно отметить, что BMW Functions on Demand задуман в первую очередь как цифровое послепродажное решение и не повлияет на опции, которые были заказаны во время покупки автомобиля», — говорится в официальном заявлении производителя.

При этом в США пока по подписке предлагаются только две опции — видеорегистратор и возможность удалённого запуска двигателя. Ранее стали известны цены на временный доступ к некоторым опциям в Южной Корее и России: к примеру, месячная подписка на подогрев сидений стоит 18 долларов и 1600 рублей соответственно.

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