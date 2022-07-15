В BMW разъяснили, как будет работать система опций по подписке
Дмитрий Елизаров
Компания BMW (во всяком случае, её североамериканское подразделение) отреагировала на ажиотаж вокруг введённой ею системы оплаты ряда опций по подписке, которая появилась и в России. На сайте бренда в США появилось официальное разъяснение, в котором говорится, что оборудование, оплаченное при покупке и установленное при сборке на заводе, никто блокировать не собирается.
- Компания заявила, что изначально заказанные для автомобиля опции, включая подогрев сидений, останутся полностью работоспособными на весь срок службы автомобиля. По подсчётам BMW, в Северной Америке более 90% машин продаются с предзаказанным подогревом.
- Функция доступа к ряду опций по подписке (в США она именуется Functions on Demand, «Функции по требованию»), по мнению BMW, может использоваться автовладельцами для знакомства с новыми возможностями автомобилей на короткий срок.
- «Важно отметить, что BMW Functions on Demand задуман в первую очередь как цифровое послепродажное решение и не повлияет на опции, которые были заказаны во время покупки автомобиля», — говорится в официальном заявлении производителя.
При этом в США пока по подписке предлагаются только две опции — видеорегистратор и возможность удалённого запуска двигателя. Ранее стали известны цены на временный доступ к некоторым опциям в Южной Корее и России: к примеру, месячная подписка на подогрев сидений стоит 18 долларов и 1600 рублей соответственно.