Компания BMW показала, как тестировали прототип суперуниверсала M3 Touring

По мнению инженеров BMW, будущая новинка должна вести себя как полагается в любых условиях эксплуатации — даже если она находится на обычной дороге, при этом в салоне присутствуют все пассажиры, а багажник заполнен. Поэтому для универсала, к примеру, скрупулёзно подбирали жёсткость пружин, тестируя разные варианты. Испытания шли как на рядовых немецких дорогах невысокого качества, так и на трассе Нюрбургринг — это позволило тщательнее настроить работу ездовой электроники в разных режимах, от Comfort до Sport Plus.