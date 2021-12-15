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BMW завершает испытания нового флагмана на батарейках

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Дмитрий Елизаров

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Компания BMW опубликовала новую порцию официальных изображе­ний тестового прототипа седана i7 — электрической версии флагманской четырёх­дверки. На этот раз они иллюстри­руют тесты экстремально высокими температурами. Процесс испытаний BMW i7, по утверждению разработ­чиков, вступил в завер­шающую фазу, однако официаль­ная дата дебюта новинки пока не названа.

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  • Седан испытывают при помощи так называемых «экстремальных дорожных сценариев», которые моделируют самые тяжёлые дорожные условия. Это, к примеру, езда с частыми остановками в жару, маршруты, которые пролегают по высоко­горным дорогам, и динамичное движение с большими пере­падами высот, в том числе и по гравию.
  • Высокими температурами воздуха проверяется не только способ­ность силовой установки противо­стоять нагрузкам, но и устойчи­вость работо­способности климатической системы и термо­стойкость материалов, использо­ванных для отделки интерьера. Кроме того, инженеры BMW изучают уровень надёжности электро­двигателей и силовой электроники, а также способ­ность аккумуляторов непрерывно обеспечивать пиковую мощность.
  • Ранее BMW продемонстрировала фотографии i7 с испытаний холодными темпера­турами в районе полярного круга. При этом произво­дитель до сих пор не раскрывает технических характери­стик будущей новинки — упоминается лишь система eDrive пятого поколения, разработанная специально для седана. По одной из версий, базовой силовой установкой для i7 станут два двигателя совокупной отдачей 523 л.с., устанавли­ваемые на BMW iX, а самая мощная модификация получит три мотора, способных развивать 750 л.с.

Основным конкурентом BMW i7 на европейском рынке окажется Mercedes-Benz EQS, представленный ещё весной нынешнего года. Однако BMW называет свою разработку «единственным в мире премиаль­ным седаном с электро­приводом»: дело в том, что Mercedes-Benz снабдила свой флагманский электрокар кузовом типа лифтбек.

Выбрали бы электрокар от BMW или Mercedes-Benz?

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