BMW завершает испытания нового флагмана на батарейках

Компания BMW опубликовала новую порцию официальных изображений тестового прототипа седана i7 — электрической версии флагманской четырёхдверки. На этот раз они иллюстрируют тесты экстремально высокими температурами. Процесс испытаний BMW i7, по утверждению разработчиков, вступил в завершающую фазу, однако официальная дата дебюта новинки пока не названа.
- Седан испытывают при помощи так называемых «экстремальных дорожных сценариев», которые моделируют самые тяжёлые дорожные условия. Это, к примеру, езда с частыми остановками в жару, маршруты, которые пролегают по высокогорным дорогам, и динамичное движение с большими перепадами высот, в том числе и по гравию.
- Высокими температурами воздуха проверяется не только способность силовой установки противостоять нагрузкам, но и устойчивость работоспособности климатической системы и термостойкость материалов, использованных для отделки интерьера. Кроме того, инженеры BMW изучают уровень надёжности электродвигателей и силовой электроники, а также способность аккумуляторов непрерывно обеспечивать пиковую мощность.
- Ранее BMW продемонстрировала фотографии i7 с испытаний холодными температурами в районе полярного круга. При этом производитель до сих пор не раскрывает технических характеристик будущей новинки — упоминается лишь система eDrive пятого поколения, разработанная специально для седана. По одной из версий, базовой силовой установкой для i7 станут два двигателя совокупной отдачей 523 л.с., устанавливаемые на BMW iX, а самая мощная модификация получит три мотора, способных развивать 750 л.с.
Основным конкурентом BMW i7 на европейском рынке окажется Mercedes-Benz EQS, представленный ещё весной нынешнего года. Однако BMW называет свою разработку «единственным в мире премиальным седаном с электроприводом»: дело в том, что Mercedes-Benz снабдила свой флагманский электрокар кузовом типа лифтбек.
Выбрали бы электрокар от BMW или Mercedes-Benz?
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