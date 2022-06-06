Компания BMW рассекретила внешность болида для гонок на выносливость

Основной задачей дизайнеров, участвовавших в разработке спортпрототипа, было сделать так, чтобы он стопроцентно узнавался как продукт BMW M.

Глава подразделения Франциск ван Миль заявил, что задача выполнена полностью. Болид, пока известный под названием

BMW M Hybrid V8, получил целый ряд фирменных стилистических решений — от характерных очертаний «радиаторной решётки» до «изгиба Хофмайстера» в профиле боковых окон.