Компания BMW рассекретила внешность болида для гонок на выносливость
Дмитрий Елизаров
Компания BMW опубликовала полноценные изображения своего болида, который строит для участия в чемпионатах по гонкам на выносливость в классе LMDh. Официально утверждается, что болид на фото несёт специально разработанную камуфляжную окраску, однако они позволяют составить полное представление о его внешности.
- Основной задачей дизайнеров, участвовавших в разработке спортпрототипа, было сделать так, чтобы он стопроцентно узнавался как продукт BMW M. Глава подразделения Франциск ван Миль заявил, что задача выполнена полностью. Болид, пока известный под названием BMW M Hybrid V8, получил целый ряд фирменных стилистических решений — от характерных очертаний «радиаторной решётки» до «изгиба Хофмайстера» в профиле боковых окон.
- Ливрея, в которую сейчас «одет» прототип, призвана напоминать об истории участия BMW в разноплановых спортивных соревнованиях Северной Америки. Состоит она из множества изображений классических гоночных машин BMW: к примеру, использованы образы BMW 3.0 CSL выпуска 1976 года и BMW 320i Turbo 1978-го, а также ряда прототипов серий GTP, GTLM и GTE.
- Ливрею разработали в преддверии запуска испытаний болида на открытых трассах: она должна маскировать очертания прототипа, его геометрию и технологии.
BMW M Hybrid V8 получит турбированный восьмицилиндровый мотор в сочетании с электродвигателем, но точные характеристики пока не названы. Официальный спортивный дебют болида состоится в январе в рамках суточной гонки в американской Дайтоне. Пока концерн официально заявляет лишь об участии в североамериканской гоночной серии IMSA, но не исключает и использования прототипа в европейском чемпионате — в том числе в культовых «24 часах Ле-Мана».