Обновлённый седан BMW 3 серии рассекретили благодаря фото удлинённого X5

Компания BMW готовится полностью рассекретить модификацию кроссовера X5 с удлинённой колёсной базой для рынка Китая, для чего опубликовала в местных соцсетях снимок и анонс онлайн-дебюта. Издание AutoHome обнаружило на фотографии затемнённый силуэт ещё одного автомобиля: специалисты издания после обработки изображения в фоторедакторе пришли к выводу, что таким способом BMW намекнула на грядущую премьеру электроседана i3, а следовательно, и на обновлённое семейство 3 серии в целом.