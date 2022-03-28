Обновлённый седан BMW 3 серии рассекретили благодаря фото удлинённого X5
Дмитрий Елизаров
Компания BMW готовится полностью рассекретить модификацию кроссовера X5 с удлинённой колёсной базой для рынка Китая, для чего опубликовала в местных соцсетях снимок и анонс онлайн-дебюта. Издание AutoHome обнаружило на фотографии затемнённый силуэт ещё одного автомобиля: специалисты издания после обработки изображения в фоторедакторе пришли к выводу, что таким способом BMW намекнула на грядущую премьеру электроседана i3, а следовательно, и на обновлённое семейство 3 серии в целом.
- В отличие от появившегося в 2013 году гибридного хэтчбека BMW i3 для Китая будет представлять собой электрическую модификацию седана 3 серии. Изображения будущей новинки ранее уже публиковало местное Министерство промышленности — седан получит, к примеру, более массивные «ноздри» вокруг стеклянной панели на месте радиаторной решётки и бампер иной конфигурации.
- Оснащать такой седан планируется единственным электромотором с отдачей 340 л.с. Кроме того, BMW i3 судя по имеющимся данным будет основываться на версии седана с удлинённой колёсной базой, первоначально разработанной специально для рынка Китая.
- По мнению издания, внешность BMW i3, таким необычным способом продемонстрированная производителем, должна давать представление о том, как будут выглядеть и прочие седаны 3 серии после планового рестайлинга.
- Когда именно состоится официальная премьера BMW i3 для Китая и обновлённой 3 серии для мирового рынка, не уточняется. BMW X5 L концерн намеревается полностью рассекретить 31 марта.
Европейский i3 при этом компания планирует снять с производства уже летом нынешнего года. Связано это с высокой стоимостью производства компактного хэтчбека, так как модель очень слабо унифицирована с остальной линейкой BMW.