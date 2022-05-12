BMW рассчитывает на треть удешевить батареи для электрокаров, несмотря на рост цен на сырьё

В прошлом году автоконцернам каждый

кВт·ч ёмкости обходился в среднем в 118 долларов. По оценкам экспертов, BMW платил меньше этой планки, уже имея преимущество перед конкурентами. Аккумуляторы следующего поколения будут иметь большую плотность. Это означает, что при одинаковой ёмкости баварские электрокары смогут уехать на одной зарядке дальше.