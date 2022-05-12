Создатели французского гиперкара D12 готовят рекорд на немецком автодроме

BMW рассчитывает на треть удешевить батареи для электрокаров, несмотря на рост цен на сырьё

Новости

Кирилл Малышев

Концерн BMW намерен добиться снижения стоимости тяговых аккумуляторов для электромобилей на 30%, хотя сырьё для батарей дорожает, пишет Bloomberg.

Читайте нас в Дзене!
  • В мире резко пошли вверх цены на литий и никель. Это ставит крест на оптимистичных прогнозах производителей электромобилей о том, что «зелёные» машины совсем скоро подешевеют до уровня аналогов с ДВС.
  • BMW с 2025 года рассчитывает перейти на аккумуляторы нового поколения. В них будут использоваться ячейки круглой формы вместо стандартных призматических и цилиндрических. На ячейки приходится до 80% себестоимости батареи, поэтому баварцы рассчитывают на значительное снижение цен.
  • В прошлом году автоконцернам каждый кВт·ч ёмкости обходился в среднем в 118 долларов. По оценкам экспертов, BMW платил меньше этой планки, уже имея преимущество перед конкурентами. Аккумуляторы следующего поколения будут иметь большую плотность. Это означает, что при одинаковой ёмкости баварские электрокары смогут уехать на одной зарядке дальше.

В конце апреля член правления BMW AG Питер Нота заявил, что безоговорочному лидерству Теслы в сегменте электромобилей пришёл конец. При этом в концерне признают, что полному переходу на экологически чистые модели мешает недостаточно развитая зарядная инфраструктура. Поэтому называть дату полного отказа от ДВС баварцы не спешат.

Купили бы электромобиль по цене бензинового?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение