BMW проведёт конкурс на лучшую идею игры для штатной медиасистемы

Сейчас встроенные игры есть в считанных единицах моделей. Пока водитель обязан следить за дорогой и держать руль, эта опция неактуальна. А на стоянке проще и удобнее использовать собственный смартфон. Однако грядёт пришествие беспилотников, и водитель получит возможность развлекаться во время движения.