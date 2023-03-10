BMW проведёт конкурс на лучшую идею игры для штатной медиасистемы

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Через 3 года гибриды Nissan станут не дороже чисто топливных машин
Концерн BMW объявил конкурс для разработчиков компьютерных игр. Задача — предложить игру специально для использования в машине и работающую через штатную медиасистему. Победитель получит полное финансирование для реализации своей идеи.
Российское представительство Chery запустило опрос для своих клиентов. Их просят оценить потенциальную полезность нескольких новых функций бортовых медиасистем. В частности, упомянуты потоковое воспроизведение музыки и игры. Когда одобренные идеи внедрят в серийные машины, не сказано.