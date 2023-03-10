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Через 3 года гибриды Nissan станут не дороже чисто топливных машин

BMW проведёт конкурс на лучшую идею игры для штатной медиасистемы

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Кирилл Малышев

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Концерн BMW объявил конкурс для разработчиков компьютерных игр. Задача — предложить игру специально для использования в машине и работающую через штатную медиасистему. Победитель получит полное финансирование для реализации своей идеи.

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  • Заявка должна содержать описание концепции на 10 страницах на английском языке. Игра должна быть увлекательной и подходить для широкой аудитории. Адаптация для автомобиля главным образом выражается в том, что сюжет транслируется на центральном дисплее передней панели, а в качестве джойстиков игроки используют собственные смартфоны.
  • Идеи собирают до 8 июня. Месяц спустя назовут четырёх финалистов, которые получат по 5000 долларов для создания прототипа программы. Победителя объявят 6 ноября. Ему обеспечат полное финансирование проекта и встроят его игру в мультимедийку серийных BMW.
  • Внедрением игр заинтересовались уже несколько автомобильных брендов. В BMW решили реализовать специальное решение для машины. В качестве партнёра конкурса привлекли компанию AirConsole games.
  • Сейчас встроенные игры есть в считанных единицах моделей. Пока водитель обязан следить за дорогой и держать руль, эта опция неактуальна. А на стоянке проще и удобнее использовать собственный смартфон. Однако грядёт пришествие беспилотников, и водитель получит возможность развлекаться во время движения.

Российское представительство Chery запустило опрос для своих клиентов. Их просят оценить потенциальную полезность нескольких новых функций бортовых медиасистем. В частности, упомянуты потоковое воспроизведение музыки и игры. Когда одобренные идеи внедрят в серийные машины, не сказано.

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