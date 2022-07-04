Компания BMW продала в США новый спорткар i8, который сняли с производства ещё в 2019 году

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Дмитрий Елизаров
Сразу две компании опубликовали в своих отчётах за второй квартал 2022 года данные о продаже автомобилей, давно снятых с производства. Как пишет Motor1, это Dodge и BMW. Первая смогла реализовать суперкар Viper, вторая — гибридное купе i8, первую модель экологического суббренда i.
Это не первая ситуация, когда дилеры Dodge продают новые Viper через несколько лет после их выпуска. Весной 2021-го в США были реализованы сразу два таких суперкара. Предполагается, что дилеры придерживали автомобили в надежде на обретение ими коллекционного статуса.