Компания BMW продала в США новый спорткар i8, который сняли с производства ещё в 2019 году

Собирать BMW i8 для рынка США баварская компания перестала в 2019 году. Тем не менее, во втором квартале нынешнего года один из дилеров смог реализовать новый, но как минимум трёхлетний гибрид. Издание не приводит спецификации конкретного автомобиля, однако отмечает, что

по некоторым данным

совокупно

BMW продала в США в нынешнем году сразу пять таких машин.