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Компания BMW продала в США новый спорткар i8, который сняли с производства ещё в 2019 году

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Дмитрий Елизаров

Сразу две компании опубликовали в своих отчётах за второй квартал 2022 года данные о продаже автомобилей, давно снятых с производства. Как пишет Motor1, это Dodge и BMW. Первая смогла реализовать суперкар Viper, вторая — гибридное купе i8, первую модель экологического суббренда i.

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  • Собирать BMW i8 для рынка США баварская компания перестала в 2019 году. Тем не менее, во втором квартале нынешнего года один из дилеров смог реализовать новый, но как минимум трёхлетний гибрид. Издание не приводит спецификации конкретного автомобиля, однако отмечает, что по некоторым данным совокупно BMW продала в США в нынешнем году сразу пять таких машин.
  • Силовая установка BMW i8 состояла из трёхцилиндрового турбомотора объёмом 1,5 литра и электродвигателя, которые совокупно развивали более 360 л.с. В 2018 году она получила награду International Engine of the Year в своём классе.
  • В случае с Dodge своего владельца нашёл суперкар Viper, производство которого было свёрнуто пять лет назад. Конкретных данных о спецификациях и годе выпуска этого автомобиля нет, как и по BMW i8.

Это не первая ситуация, когда дилеры Dodge продают новые Viper через несколько лет после их выпуска. Весной 2021-го в США были реализованы сразу два таких суперкара. Предполагается, что дилеры придерживали автомобили в надежде на обретение ими коллекционного статуса.

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