Как изменится селектор коробки передач ВMW: известны подробности

Материал по теме
Подразделение BMW M представило первый кроссовер в истории: 750 сил и гигантские «ноздри»
Предсерийный Tesla Cybertruck заметили на тестах. У него появился гигантский «дворник»
Концерн BMW запатентовал новый тип селектора трансмиссии. Идея в том, чтобы объединить в нём управление несколькими функциями, пишет CarBuzz.
Пока неизвестно, какие планы вынашивает баварский концерн относительно внедрения многофункционального селектора на серийные машины. Отмечается лишь, что он может использоваться со всеми типами силовых установок: ДВС, гибридами, электромоторами. Последний концепт бренда — 750-сильный кроссовер BMW XM — оснащён привычным на сегодня джойстиком.