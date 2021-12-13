Как изменится селектор коробки передач ВMW: известны подробности

Судя по опубликованным изображениям, джойстик сделан выдвижным. Когда машина заглушена или припаркована, он опускается вровень с поверхностью консоли. А когда машина готовится поехать или находится в движении, селектор поднимается вверх. Идея не нова: точно так же ведёт себя круглая шайба на Ягуарах и Ленд Роверах.

Джойстик, помимо основных функций смены режимов коробки передач, отвечает за стояночный тормоз, остановку и запуск двигателя. На верхней части есть небольшой ЖК-дисплей, на котором отражается актуальное состояние систем.

Пока неизвестно, какие планы вынашивает баварский концерн относительно внедрения много­функци­ональ­ного селектора на серийные машины. Отмечается лишь, что он может использоваться со всеми типами силовых установок: ДВС, гибридами, электромоторами. Последний концепт бренда — 750-сильный кроссовер BMW XM — оснащён привычным на сегодня джойстиком.