BMW показала футуристичный седан i Vision Dee, кузов которого способен менять до 32 цветов

С BMW i Vision Dee

дебютирует технология полноцветных

«цифровых чернил» для кузова: компания утверждает, что разработала такое первой в мире. Способ изменения цвета кузова автомобиля BMW продемонстрировала ещё в прошлом году на кроссовере iX, но тогда при помощи технологии можно было лишь варьировать оттенок в разных градациях от белого к чёрному. Сейчас она позволяет выбирать один из 32 цветов.