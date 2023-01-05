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BMW показала футуристичный седан i Vision Dee, кузов которого способен менять до 32 цветов
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Дмитрий Елизаров

Компания BMW в рамках выставки электроники CES в Лас-Вегасе представила концепт-кар i Vision Dee. О технических характеристиках новинки компания пока не сообщала: футуристичный седан разработан для демонстрации новейших цифровых технологий BMW. К примеру, он получил проекционный дисплей дополненной реальности, который в 2025 году появится на серийных электрокарах компании. Также на i Vision Dee дебютировала новая система изменения цвета кузова с выбором из 32 возможных оттенков.

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  • Изображение, генерируемое проекционным дисплеем, может занимать всю ширину лобового стекла. Концепт оснащён специальным регулировочным слайдером под названием Mixed Reality: у дисплея имеется пятиступенчатая регулировка количества отображаемой информации. В BMW заявляют, что пользователь сможет выбирать уровень погружения в дополненную реальность от простого дублирования аналоговых приборов до полной виртуальности. Усугублять ощущения в этом случае призваны затемняемые окна.
  • С помощью некоторых элементов кузова i Vision Dee может общаться со своим владельцем, выражая разного рода эмоции. Приветствовать пассажиров концепт способен также при помощи проекции на боковые стёкла. Проекция изображений использована и в салоне — с её помощью «подсвечиваются» сенсорные точки на поверхностях. Концепт полностью лишён как традиционных приборов, так и разного рода кнопок за исключением панелей на рулевом колесе.
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  • С BMW i Vision Dee дебютирует технология полноцветных «цифровых чернил» для кузова: компания утверждает, что разработала такое первой в мире. Способ изменения цвета кузова автомобиля BMW продемонстрировала ещё в прошлом году на кроссовере iX, но тогда при помощи технологии можно было лишь варьировать оттенок в разных градациях от белого к чёрному. Сейчас она позволяет выбирать один из 32 цветов.
  • Кузов концепта покрыт специальной плёнкой ePaper, которая и способна изменять цвет. При этом можно независимо управлять оттенком любого из 240 сегментов, на которые разделено покрытие.

Пока серийные перспективы понятны только для проекционного дисплея нового поколения: возможность «раскинуть» изображение на всю ширину лобового стекла появится на электрокарах линейки Neue Klasse в 2025 году. Ранее сообщалось, что новая платформа обеспечит запас хода до тысячи километров, сверхбыструю зарядку и возможность применения электромоторов мощностью до 1341 л.с.

А вам пригодилась бы возможность менять цвет кузова?

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