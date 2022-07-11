BMW предлагает подписаться на подогрев сидений за 18 долларов

По предположению портала, трёхлетний вариант подписки предназначен для тех, кто арендует автомобили: по истечении срока аренды те же опции можно будет снова продать новому арендатору. Также отмечается, что BMW не уточняет, перейдут ли опции по безлимитной подписке новому владельцу автомобиля в случае его продажи.