BMW предлагает подписаться на подогрев сидений за 18 долларов

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BMW вводит подписку на опции: как это работает и почему скоро так будет у всех
Уникальный кабриолет Buick из коллекции GM пустят с молотка
Дмитрий Елизаров
Компания BMW озвучила цену подписки на ряд опций для рынка Южной Кореи: об этом пишут пользователи ресурса Bimmer Post. Компания предусмотрела целый ряд вариантов оплаты — помесячно, ежегодно или абонемент сразу на три года, а также безлимитную подписку.
В апреле социологическое исследование показало, что вносить регулярную абонентскую плату за расширение функционала автомобиля готовы только 25% автомобилистов.